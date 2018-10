Balonmano Adrián Crowley: «La palabra ictus asusta, pero tengo el alta y ya puedo empezar a entrenar» Crowley posa sonriente ayer en la plaza San Juan de Irun. / LUSA Jugador del Bidasoa Irun El extremo irundarra tuvo un pequeño trombo en la zona occipital izquierda del cerebro que le afecta a la visión y lleva mes y medio sin jugar BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 24 octubre 2018, 07:49

El 7 de septiembre, día del debut del Bidasoa-Irun en la Liga Asobal esta temporada, Adrián Crowley se despertó en casa con dolor de cabeza y con la vista algo nublada, «como si hubiera tenido un bajón de tensión». El día transcurrió con normalidad y a eso de las siete de la tarde acudió a Artaleku para disputar el partido contra Anaitasuna. Pero tras el encuentro decidió ir al hospital porque no se le pasaba el dolor de cabeza y seguía con algún problema de visión. Acabó la noche en la unidad de ictus. Ayer, 23 de octubre, 46 días después, nos tomamos un café con el extremo irundarra del Bidasoa.

- ¿Qué tal está?

- Muy bien. Justo vengo ahora del neurólogo. Todos las pruebas que me han ido haciendo han salido bien y me han dado el alta, así que ya puedo hacer vida totalmente normal.

- Empecemos por el principio. ¿Qué le pasó?

- El 7 de septiembre me desperté con dolor de cabeza y no veía bien, pero no me asusté porque me suele dar migraña y se me crea como un aura, una especie de neblina en el ojo. Solo le di importancia porque era día de partido. Calenté normal y el entrenador me dijo que iba a ser titular, pero para el minuto quince pedí el cambio porque no estaba bien, no veía bien en los balones que me llegaban desde el lateral. Físicamente no me pasaba nada, pero tenía esa sensación rara en el ojo. Seguí viendo el partido desde el banquillo y al acabar fui al hospital. Me iban a mandar a casa, pero me hicieron un TAC por si acaso y vieron que había tenido un pequeño trombo en la zona occipital izquierda que me afectaba a la visión, un ictus. Activaron el protocolo ictus y me mandaron a Donostia.

- Se llevaría un susto...

- Solo escuchar la palabra asusta. Casi ni sabía lo que era. Algo que relacionaba con las personas mayores, que te puedes quedar paralizado o sin habla... Me quedé impresionado, pero al ver que me encontraba bien le quité un poco de importancia. Pareció mucho más grave cuando corrió la noticia. Me sigo encontrando con gente que me ve y se sorprende de que esté bien porque cuando se oye que a alguien le ha dado un ictus, todo el mundo piensa que está muy grave. La palabra es fuerte, pero ha sido leve.

- Después de más de un mes de pruebas, ¿qué le han dicho?

- Me han hecho en todo este tiempo un montón de pruebas, todas las posibles. Y todo ha dado negativo. La cabeza es algo que no está muy estudiado y realmente no se sabe porqué me ha pasado. Ahora solo tengo el problema de la vista, pero poco a poco irá mejorando. Y si no, el cuerpo compensará por sí mismo y ni me daré cuenta que no veo bien.

- Ya tiene el alta en la mano, pero ¿puede empezar a entrenar? ¿No tiene miedo?

- La verdad que no tengo miedo. Si me hubiera pasado jugando, me lo pensaba, pero es que me pasó mientras dormía. He hablado con muchos médicos, con neurólogos, con el médico del club, con mi hermana y mi padre que también son doctores... Todos me han dicho que poco a poco vaya recuperando mi vida normal y que puedo empezar a entrenar. Lo único que me frena es lo de la vista, pero en teoría podría ponerme ya a trabajar y en dos semanas estar otra vez en forma. ¿Me puede volver a pasar? Sí, pero tengo las mismas posibilidades de que me pasé que a cualquier persona.

- Tendrá muchas ganas de volver...

- ¡Muchas! Llevo siete partidos sin poder jugar, el equipo está jugando súper bien y no puedo aportar nada. Me fastidia mucho, pero está siendo por una causa mayor, no porque yo quiera. Nunca había estado tanto tiempo sin jugar y, además, es por algo diferente. No es una lesión de rodilla que son seis meses y ya está, es algo de la cabeza y eso nos hace estar con más incertidumbre. Estas cosas le pasan a personas de una determinada edad o gente con malos hábitos de vida, por drogas o lo que sea... La verdad es que todo el mundo alucina de que le haya pasado a alguien de 30 años, que es deportista de elite, se cuida en las comidas...

«Esta semana haré algo de bici y pesas, la que viene correré y a ver si en dos o tres puedo estar en la pista»

«Creo que la buena racha del equipo se va a prolongar y que voy a poder disfrutarla jugando»

- ¿Y ha pensado cuándo quiere estar de nuevo en la pista?

- Pues el jueves (mañana) vuelven mis compañeros a entrenar y yo también voy a empezar con un plan de trabajo. Como quien dice, me he pasado mes y medio en la cama, así que he perdido todo lo de la pretemporada. Primero haré algo de bici y pesas, la semana que viene empezaré a correr y dentro de dos o tres a ver si puedo meterme en la pista, tocar balón y entrenar poco a poco con mis compañeros. Jugar no sé cuándo podré volver a hacerlo.

- Aunque sin poder entrenar, ha estado mucho con sus compañeros de equipo.

- Sí, he ido a muchos entrenamientos y a los partidos de casa. He estado estar cerca ellos para que vieran que estaba bien y no desconectarme de lo que pasa en la pista ni en el vestuario.

- Seguro que le toca volver a disfrutar con el equipo...

- Sí, la buena racha se va a prolongar y seguro que puedo volver a disfrutar en la pista, porque desde fuera no se vive igual. Creo que el equipo aun puede ir a más y podemos luchar por posiciones bonitas de la clasificación.

- De momento, lo más importante es que Crowley está bien.