570 partaide izango ditu Bik Tri Marmarra triatloiak
Irailaren 20an izango da Zarautzen IV. Bikote Mistoen Triatloi Herrikoia
J. A.
Ostirala, 22 abuztua 2025, 06:41
Lehia bai, noski, baina batik bat giro paregabean. Hala egingo dute irailaren 20an 570 partaide 2025eko Bik Tri Marmarra triatloia, Zarautzen izango den IV. Bikote Mistoen Triatloi Herrikoia. Antolakuntzak jakinarazi duenez izen-emateak bete dira eta itxaron zerrenda ireki dute.
Arratsaldeko 16:00etan malekoitik abiatuta, partaideek igerian 350 metro egin beharko dituzte, 7 kilometro bizikletan eta 2,2250 korrika. Irteera 15 bikoteko taldeetan emango da, 90 segundoko tartearekin irteera batetik bestera eta azken blokea 16:27an hasiko da.
Oinarrietan zehaztua dagoen bezala, 14 urtetik gora behar dira parte hartu ahal izateko (2011n jaioak) eta errepideko zein mendiko bizikletarekin hartu daiteke parte, baina elektrikoak debekatuta daude. Parte hartzaile bakoitzaren denborak txiparen bitartez kontrolatuko dira eta guztiek kutixi-poltsa bat izango dute hainbat produkturekin, eta horietako batzuek, zozketa bidez, sari bereziak jasoko dituzte.
Helmugan partaideentzat anoa gune bat egongo da, ura, freskagarri, fruitu lehor, fruitu fresko eta parrillan erretako pintxoak, partaide zein ikusleentzat.
Inklusioaren aldeko urrats berria
Edizio berezia izango da 2025ekoa, Nik Tri Triatloi Taldeak, Zarauzko Udalaren laguntzarekin, lehen aldiz aniztasun funtzionala duten pertsonentzako izen-emate berezi bat ireki baitzuen. «Helburua argia da: oztopoak ezabatzea eta kirola guztiontzat gozagarri egitea», azpimarratu dute antolakuntzatik.
Antolakuntzak, halaber, laguntzeko prest dauden guztiei deia luzatu die. Boluntario izateko interesa dutenek info@niktri.eus helbidera idatzi behar dute, irailaren 10a baino lehen.
