Iñigo Llopis: «Era injusto que unos pudiesen preparar los Juegos y otros, no»

Hace escasos dos meses consiguió de manera brillante el billete para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, los segundos de su carrera deportiva a ... pesar de su juventud. La clasificación vino acompañada de un récord personal en los 100 metros espalda en categoría S8, en el Open Ciudad de Palma. Sin embargo, Iñigo Llopis (Donostia, 1998) tendrá que esperar un año tras el aplazamiento de la cita olímpica por parte del COI, noticia que ha recibido, al igual que muchos deportistas de élite, con bastante alivio. Ahora, confinado en su domicilio de San Sebastián, ha improvisado un gimnasio casero en el garaje para mantener su estado de forma en la medida de lo posible.

–¿Cómo lleva el confinamiento?

–Con normalidad. Sigo un poco las indicaciones que nos han marcado desde el Gobierno y Sanidad, el confinamiento en casa, lavarse las manos, mantener las distancias... Si las respetamos, no creo que haya ningún problema.

–¿Sigue haciendo deporte?

–Todos los días nos mandan algo aeróbico, de fuerza y abdominales para mantenernos en forma en la medida de lo posible.

–¿Cómo se lo monta ahora?

–En el garaje de casa he montado un pequeño gimnasio con una bici estática, un ergómetro de esquí que nos ha mandado el Comité Paralímpico y un par de esterillas y gomas. Hacemos lo que se puede.

–Quizá los nadadores sean precisamente de los deportistas más perjudicados a la hora de querer proseguir con los entrenamientos.

–Para nosotros es complicado porque hemos pasado de estar muchas horas al día metidos en el agua, a tocarla solo en la ducha. En nuestro deporte es muy importante pasar mucho tiempo en la piscina, pero es lo que toca ahora.

«Hemos pasado de estar muchas horas al día metidos en el agua, a tocarla solo en la ducha»

Con la mínima para Tokio ya lograda, me veía muy bien para este verano, fuerte»

«Lo primero que haré cuando se solucione este problema es dar una vuelta por Donostia»

–Supongo que la alimentación será otro de los aspectos que ha tenido que cambiar.

–Toca cuidarnos un poco más. No quemamos tanto como si estuviéramos entrenando en la piscina y hay que controlar mucho más lo que comemos. Ya lo hemos hablado con la nutricionista. Sigo las pautas que nos ha marcado. Al final, no estamos entrenando lo mismo, así que tenemos que cambiar un poco la alimentación y todo.

–¿Dónde le pilló toda esta situación?

–Ahora estoy en Donostia, pero esto me pilló en el Centro de Alto Rendimiento de la Blume, en Madrid. Decidí volverme para casa porque vi que se estaba complicando el tema. De hecho, de camino a Donostia nos notificaron que todo el mundo debía abandonar la residencia. Por lo tanto, hice bien en venirme.

–¿Cómo es su día a día, su rutina actual?

–Me levanto, desayuno, descanso un poquillo antes de bajar a entrenarme y voy al garaje a hacer los ejercicios que toquen. Hay días, la mayoría, que me entreno mañana y tarde. Otros solo a la mañana. Llega ya la hora de comer y después suelo ver alguna serie o juego a la Xbox antes de volver de nuevo al entrenamiento.

–¿Aprovecha estos días para hacer cosas fuera de lo habitual?

–Esto del confinamiento me ha hecho volver a Donostia, con mi familia. Por lo menos, la buena noticia de todo esto es que estoy en casa y puedo pasar tiempo con la gente a la que quiero.

–¿Ha salido para algo a la calle?

–Nada, cero. No he pisado la calle para nada.

–Hace unos días se confirmó el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de Tokio al próximo año. ¿Le alivia esta decisión?

–Llegada esta situación, era lo mejor que podían hacer. Creo que no iban a ser unos Juegos muy vistosos porque no podríamos rendir a nuestro mejor nivel con tan poca preparación. También era bastante injusto que algunos se pudiesen preparar tanto y otros, tan poco. Han tomado la mejor decisión posible.

–¿Le daba muchas vueltas a la cabeza al hecho de que algún rival pudiera estar preparándose en la piscina mientras usted no podía salir de casa?

–Lo único que se me pasaba por la cabeza era que debían atrasar los Juegos y que lo hicieran cuanto antes para tener certezas, cierta seguridad. Ahora, por suerte, nosotros también tenemos más calma y tiempo para planificar todo.

–¿Tardaron demasiado en tomar la decisión?

–Son temas delicados y muy complicados. No se pueden tomar tan a la ligera este tipo de decisiones. Tampoco han necesitado tres meses. Han sido un par de semanas que se nos han hecho un poco más largas por estar encerrados en casa y con esa incertidumbre. Por suerte, se ha decidido lo mejor para todos.

–¿Se veía preparado para la cita olímpica este verano?

–Me veía muy bien. Estaba teniendo un buen año, con la la mínima para los Juegos Olímpicos ya lograda y me veía muy fuerte. Al final, son cosas que pasan y habrá que prepararse bien todo este tiempo para ir todavía más fuertes a Tokio el año que viene.

–Debido al retraso, ¿cambia la manera de planificar y encarar los Juegos en 2021?

–Cambia, sí, aunque todavía no sabemos muy bien lo que va a pasar en los próximos meses. Teníamos un Europeo en mayo y lo han atrasado a julio, pero todavía no hay fechas concretas. No sabemos si se celebre, si será más tarde o cuándo. Hay que esperar a que se calme un poco el ambiente, a que nos dejen salir de casa, ir a entrenarse y demás, para poder hacer una hoja de ruta. Si planificamos algo ahora, lo más seguro es que nos equivoquemos. Lo que realmente importaba, la fecha de los Juegos, ya lo conocemos. Así que en cuanto podamos salir de casa, a prepararlos lo mejor posible.

–Por último, ¿qué será lo primero que haga en cuanto se solucione este problema?

–Seguramente, dar una vuelta por Donostia. La veo ahora a través de la terraza y, la verdad, lo echo de menos.