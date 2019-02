Ley del Deporte Guirao: «El Gobierno ha presentado una ley para todo el deporte, no es del fútbol ni de LaLiga» José Guirao, ministro de Cultura y Deporte. / EP El ministro de Cultura y Deporte considera «feo» que se confunda «el patrocinio con la venta de los derechos televisivos» e «injusto» que se centre el debate en las críticas ejercidas de Tebas, pero asegura que será «receptivo si todo el sector ve que es un problema» EUROPA PRESS Madrid Martes, 5 febrero 2019, 13:04

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, subrayó este martes que han presentado una nueva Ley del Deporte para «todo el deporte y no del fútbol y LaLiga» y consideró «feo» que se confunda «el patrocinio con la venta de los derechos televisivos» e «injusto para todo el deporte español» que se centre el debate en las críticas ejercidas por Javier Tebas, pero confesó que será «receptivo si todo el sector ve que es un problema».

El presidente de LaLiga se quejó la semana pasada tras darse a conocer que este anteproyecto de la nueva legislación veta el patrocinio a otras federaciones o ligas a cambio de explotar sus derechos televisivos, práctica que realiza su organismo, y el ministro le respondió durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press.

«Se ha confundido, y me ha parecido feo, el patrocinio con la venta de los derechos televisivos. LaLiga cuenta con bastantes recursos y puede seguir patrocinando a todas las federaciones que quiera, es un acto noble y se lo agradecería, pero luego está la venta de derechos que no es patrocinio, es otra cosa», expresó Guirao.

El dirigente recalcó que «no todos los deportes tienen la misma repercusión ni mueven los intereses económicos para la publicidad». «El problema que veo es que al final todas las ligas de deportes minoritarios van a tener sus calendarios al son que toquen los intereses extraordinarios de las ligas mayoritarias, que son el fútbol, algo el baloncesto, pero a una distancia abismal, el motociclismo, el tenis y poco más», advirtió.

«Lo que me parecería mal, con todas las letras, es que una liga que es arte y parte condicione los calendarios de otras ligas y deportes, y sabemos que el calendario no es un tema baladí. Así, todo el deporte bascularía alrededor del fútbol, que ya sé que en términos de negocio es aplastante la diferencia, pero es que el Gobierno ha presentado una ley para todo el deporte, no es del fútbol ni de LaLiga», añadió.

Por ello, a Guirao le parece que «monopolizar el tema de la ley en este debate es injusto para el deporte español». «No para el ministerio, que está para responder a todo lo que haga falta», aclaró. «Esta nueva ley busca el equilibrio de todas las partes y para tirar hacia arriba a los que están más abajo. Por qué hay que hacer el monocultivo de un deporte, habrá que cultivar otros deportes», aseguró.

En este sentido, y tras las palabras de Javier Tebas sobre que había recibido sugerencias para la nueva Ley del Deporte del Real Madrid y la RFEF, fue tajante. «Cero sugerencias (de ambos)», zanjó. «Con la RFEF sí hemos hablado de muchos temas», se limitó a agregar.

De todos modos, recordó que de cara a este tema en este Anteproyecto no tienen «una posición cerrada». «Si todo el sector ve que es un problema voy a ser receptivo. Ahora estamos en una fase de información pública para que cualquier ciudadano pueda opinar, a mí me interesa la opinión de las federaciones», detalló. «Si algo está mal, es responsabilidad absolutamente nuestra y la asumo yo como ministro», sentenció.

«El deporte como derecho»

Por otro lado, sobre esta futura nueva legislación, afirmó que «establece al deporte como derecho con las implicaciones legislativas y constitucionales que conlleva», y agradeció el «trabajo» del anterior equipo del CSD en este tema. «No había nada redactado y hemos empezado de cero, pero tenemos que agradecer lo que nos hemos encontrado ya hecho tras las audiencias públicas y los debates», puntualizó.

El Anteproyecto de la Ley del Deporte se centra principalmente en una «promoción de la igualdad real y efectiva», tanto en lo que se refiere al deporte femenino con «medidas para que las profesionales puedan hacer compatible su actividad con su maternidad, que puedan seguir cotizando en periodos de inactividad por alguno de estos motivos, la obligación de que las directivas federativas estén compuestas por al menos el 40 por ciento, y que los premios y las becas que dependan de las administraciones sean igualitarios». «Se escandalizarían si se supiesen las diferencias», advirtió.

También hay la novedad del deporte inclusivo porque «un país que no integra a las personas con discapacidad no merece estar orgulloso» y otros núcleos principales como los «derechos y deberes de los deportistas, y el refuerzo de la buena gobernanza y la transparencia». En cuanto al papel del Comité Olímpico Español (COE), «se queda como en la del 90 porque esa es una buena posición».

Guirao remarcó que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PEG) hay destinados 204 millones de euros para el CSD, «de los cuales son 103 para las federaciones, 19 más que anteriormente». «Las federaciones deportivas, salvo las muy grandes, siempre suelen estar en dificultades y nuestra misión es apoyarlas enormemente», comentó.

También habló sobre el proyecto de candidatura de España, Portugal y Marruecos para acoger el Mundial de 2030. «Es un tema de las federaciones, que son las que están trabajando. Los gobiernos pusimos de manifiesto es que nos parecía bien, pero los que la deben impulsar son las federaciones», resaltó.

Finalmente, el ministro recordó que es «neófito» en lo que se refiere al deporte, pero que sabía «de antes» que el deporte «es de las muchas cosas que vertebran a este país por muchos motivos». «El fundamental es que el deporte, salvo alguno de elite individual, es de equipo, fomenta la convivencia, el intercambio y que equipos humanos trabajen con un mismo objetivo que no sólo es ganar sino también aprender o el 'fair play'», indicó.

«Es fundamental también para la salud, porque la obesidad es uno de los males en este país, también está el de la inclusión y el hecho de que se rompen muchas barrera de clase», apuntó, dejando claro, con un símil, que su ministerio debe centrarse «en carreras de fondo y no de sprint».