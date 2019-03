GBC Zeisloft: «Intento aprender de todos los aspectos del juego» El nuevo fichaje del GBC, Zeisloft, arma el brazo para lanzar a canasta. / ARIZMENDI Está ante la primera gran oportunidad de su carrera y puede sumarse al club de los grandes tiradores que han jugado en el Gipuzkoa Basket BEÑAT ARNAIZ Jueves, 7 marzo 2019, 07:27

Nick Zeisloft (18/12/1992, Illinois) se presentó en sociedad en el partido ante el Valencia. El rol del norteamericano en el equipo está claramente marcado por sus características como jugador: un tirador puro, que se vio reflejado en Illunbe con cuatro triples que metió en los catorce minutos que jugó.

Tras terminar su etapa en la universidad ha probado suerte en Lituania y en la segunda italiana antes de llegar a San Sebastián. Su aterrizaje en la ACB es al mismo tiempo un reto y una gran oportunidad para demostrar su valía, y Zeisloft lo afronta con mucho trabajo e ilusión. «Soy un jugador competitivo que ama ganar y competir. Es a lo que salgo cada día».

El juego que practicaba con los hoosiers de Indiana con el de Lituania o con el que se juega aquí poco tiene que ver. El escolta del Gipuzkoa Basket se está tomando estas semanas como una formación y adaptación continua. «Me gusta mucho la manera en la que se juega aquí. Estoy intentando aprender de todo. Del ataque, de las transiciones, de las defensas... De todos los aspectos del juego. Es diferente a los estilos que he jugado hasta ahora y una vez que lo entienda, al fin y al cabo, es baloncesto». Para llegar a ser un exquisito tirador hay que pasar muchas horas lanzando a canasta y se ve que Zeisloft es de ese tipo de jugadores que lo disfruta. Por eso, añade que «está siendo una experiencia increíble».

Su primer día en la oficina fue positivo a nivel individual, no tanto en el aspecto colectivo. No se arrugó ante escoltas de una calidad inmensa, Matt Thomas por ejemplo, y lanzó en buenas situaciones con acierto. El norteamericano no jugaba un encuentro de competición oficial desde el 12 de enero, circunstancia que no acusó en su vuelta a las canchas. «Tenía ganas de jugar un partido otra vez. He estado más de un mes sin disputar uno, son cosas que pasan en la carrera profesional cuando realizas cambios de equipos», explica el nuevo número '2' del Gipuzkoa Basket.

Zeisloft estará ahora más vigilado y tendrá que demostrar que puede jugar en la Liga Endesa

Sin embargo, se fue a casa contrariado por la derrota final. «Estuvo muy bien volver, aunque fue una pena no poder rematar la victoria en los minutos finales del choque. No poder lograr la victoria es duro y debemos mejorar y este domingo tenemos otra oportunidad ante el Unicaja», a las 17.00 horas.

El golpe psicológico seguro que ha sido menor en Rebec y en Zeisloft que en sus compañeros, que a estas alturas de la temporada tienen que estar sufriendo pesadillas con las prórrogas y los finales apretados. La aportación de los nuevos también está en el aspecto psicológico. «He escuchado que hemos perdido muchos partidos en los últimos minutos. Experiencias como estas llevan a que el equipo esté más unido, es un aprendizaje. Esperemos que no tengamos que atravesar por ese duro camino otra vez y la próxima estemos en el lado de la victoria». Además, sentencia que «Matic y yo podemos traer energía al equipo, jugar duro y ganar partidos».

Para Zeisloft una de las claves estuvo en la cantidad de faltas que cometieron en el último cuarto. El GBC ya estaba en bonus a falta de siete minutos. «La victoria ante equipos de tanta calidad se decide por posesiones, bien en ataque y en defensa. Ellos hicieron una canasta muy difícil, y fue importante que entraran muy rápido en bonus».

Baron, Salgado, Schraeder...

Zeisloft aprovechó el 'factor sorpresa' de no ser un jugador conocido en el baloncesto europeo para maximizar sus recursos. Anotó cuatro de los cinco triples que metió el Gipuzkoa Basket en un periodo de tiempo de siete minutos y cuarenta segundos entre el final del primer cuarto y el transcurso del segundo. A partir de ahora los rivales le tendrán más en cuenta y el norteamericano tendrá que demostrar que puede jugar en esta liga. Si lo logra, podría unirse al club de los grandes tiradores que han jugado en el club donostiarra.

El tirador por excelencia que la afición ha visto en acción en Illunbe ha sido Jimmy Baron. El búho de Rhode Island promedió en liga un 40% de acierto desde lejos en las dos temporadas que jugó en el GBC, con ocho partidos de cinco triples o más. También es miembro de este club Javi Salgado. Metió dos triples por partido en los cuatro años que estuvo en San Sebastián con 36% de acierto. Algo más lejano queda Ross Schraeder, trece partidos a las órdenes de Pablo Laso en el curso 2007/08 en la LEB Oro, tiempo suficiente para meter 23 de 39 triples con un espectacular 59% de acierto. Por último, mención para Domen Lorbek, con un 39% de acierto en los 63 triples que metió en 28 partidos.