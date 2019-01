Xabi Oroz continúa sin contar con minutos este curso

Gaizka Maiza está saboreando amén de su gran partido, los treinta minutos que pasó sobre la pista. No lo hacía desde la temporada pasada cuando militaba en el Iraurgi de LEB Oro. Sin embargo, su gran amigo Xabi Oroz no puede decir lo mismo. El capitán del GBC sigue sin tener oportunidades en este curso. El azkoitiarra ha jugado esta temporada solamente once minutos en total, repartidos en cuatro encuentros -Zaragoza, Real Madrid, Barcelona y Breogán-. Oroz la temporada pasada promedió más de diez minutos por encuentro y en varios choques se fue hasta más de veinte. Resulta un absoluto 'Expediente X' el porqué no ha tenido ninguna oportunidad en esta campaña.