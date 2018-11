Gipuzkoa Basket Xabi Oroz: «En mis manos solo está trabajar para el equipo» Oroz, en un entrenamiento en el Gasca. / J. M. LÓPEZ Evita cualquier polémica sobre las palabras de Valdeolmillos hacia él y se centra en dar lo mejor de sí mismo para el beneficio del grupo RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:30

Xabi Oroz (Azkoitia, 1996) atendió ayer a los medios de comunicación por una polémica en la que ha sido protagonista indirecto y de la que quiere olvidarse y aparcar cuanto antes. Todo este asunto viene por unas palabras poco entendibles de Sergio Valdeolmillos en la rueda de prensa previa al choque ante el Madrid y en una entrevista concedida el viernes pasado donde se refirió al capitán del GBC como un jugador «con poco bagaje en la ACB, que está en periodo de formación» y que le extrañaba que recibiera muchas preguntas acerca de sus no convocatorias con el equipo.

Oroz en ningún momento quiso avivar el debate, ni contestó a su entrenador. «Él habrá sido sincero con sus palabras y si es lo que él piensa, solo tengo que respetarlo y seguir trabajando para él y sobre todo para el equipo». Esa fue su respuesta acerca de cómo ha encajado las palabras de su entrenador.

Sobre si ha comentado algo con el preparador granadino, Oroz aseguró que «yo he hablado con él varias veces sobre mi situación y él me ha transmitido cómo lo piensa. Yo intento comprenderlo y ayudar al equipo en lo que pueda hacer».

El azkoitiarra ha estado fuera de la convocatoria cuando Valdeolmillos no ha tenido lesiones y había trece jugadores en nómina. Hasta la fecha solo ha jugado dos partidos: 24 segundos el día de Zaragoza y los siete minutos del domingo pasado frente al Real Madrid. «Quiero jugar. Me da igual posición, poco o mucho. Siento que he sufrido bastante con este equipo para tirar la toalla y estoy para ayudar», significó el escolta del Gipuzkoa Basket, quien contestó a todas las preguntas de la prensa y que quiso cerrar este polémico capítulo asegurando que «no me voy meter en historias que ni he provocado, ni vienen a cuento y solo pueden afectarme a mí».

«Doy siempre el 100%»

Sobre el encuentro del domingo pasado ante el Real Madrid, Oroz argumentó que «no estuvimos como otros días, sobre todo a nivel de pérdidas de balón y acierto de cara al aro. Ellos castigaron nuestros errores y cuando cogieron diez puntos o más de ventaja, fue ya más difícil». Quiso quitar hierro al hecho de volver a jugar semanas después y no se sintió extraño. «Vengo a Illunbe todos los días y doy el cien por cien, lo puedo asegurar. Me sentí bien en la pista y lo peor fue que no nos salieron las cosas».

El guipuzcoano acude a diario al Illunbe para realizar largas sesiones de técnica individual con los entrenadores ayudantes del GBC, donde sobre todo trabaja el tiro a larga distancia. Lo cierto es que se toma esta controversia con naturalidad porque «a cualquier deportista le puede pasar que un entrenador confía más en otros jugadores», dijo en referencia al deporte profesional.

Oroz confesó que se ha apoyado «en la familia y allegados» para animarse en estas jornadas y que ha hablado con la presidenta Nekane Arzallus, quien le ha transmitido «mucha confianza y apoyo. Me ha abierto las puertas para hablar con ella».