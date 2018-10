Un viejo conocido será mañana el principal enemigo

Después de la tormenta solo cabe mejorar

La plantilla al completo del Delteco Gipuzkoa Basket, como todos los seguidores del cuadro guipuzcoano, acabó con una enorme desazón el estreno liguero en Illunbe, que acabó con derrota ante el Fuenlabrada por 60-76. Las caras de los jugadores lo decían todo cuando saludaron al poco público que se quedó apenas un minuto después de que hubiera sonado la bocina. Los protagonistas son conscientes de que no estuvieron a la altura y que deben mejorar. Miquel Salvó en su cuenta personal de Twitter fue claro en su reflexión pospartido. «No vamos a poner excusas. No ha sido la mejor carta de presentación. Mucho trabajo por delante. Juntos lo lograremos. Ya pensando en el siguiente #GoazenGBC», plasmó el alero nacido en Vilanova i la Geltrú. Otro jugador que se expresó a través de las redes sociales fue Dani Pérez, quien dio las gracias a la afición y apeló al trabajo que le queda al equipo por hacer. «Mal partido...Muchas cosas por mejorar, por trabajo seguro que no va a ser! ?? Gracias a la afición que ha venido a apoyar al equipo, os debemos una! #GoazenGBC».

La escuadra de Sergio Valdeolmillos se ejercitó ayer en una sesión en la que las caras largas continuaban. Hoy entrenarán nuevamente ya con la mirada fija en el partido de mañana ante el Tecnyconta de Zaragoza que perdió también en su estreno ante el Baskonia por 99-76. La expedición guipuzcoana partirá mañana mismo en autobús, ya que el partido es por la noche, y efectuará una sesión de tiro en el Príncipe Felipe, varias horas antes del encuentro. En principio el único descarte del Delteco para el envite será Vítor Faverani. El resto de jugadores estarán a disposición de Sergio Valdeolmillos para afrontar la segunda jornada liguera.

Una jugada de Vyacheslav Bobrov ha sido designada por la ACB como la segunda más espectacular de esta primera jornada. El ucraniano se colgó del aro a dos manos tras un pase picado de Maiza superando la defensa del siempre rocoso Chema González. Bobrov promete espectáculo del bueno.