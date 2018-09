Gipuzkoa Basket Valdeolmillos: «Tenemos que ser sólidos atrás» Valdeolmillos, en rueda de prensa en San Sebastián. / MICHELENA El entrenador del Delteco apela a la defensa para conseguir el primer triunfo en el estreno liguero RAÚL MELERO Viernes, 28 septiembre 2018, 10:27

Sergio Valdeolmillos se estrenará en Illunbe este domingo (12.30 horas, Movistar Plus) como nuevo entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket en la primera jornada del campeonato donde se medirá al Montakit Fuenlabrada. El técnico granadino ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque que «el partido es muy importante para nosotros porque lo jugamos en casa. El factor cancha a lo largo de la liga es vital y el del domingo es un buen partido para afianzarnos en la competición». Valdeolmillos, preguntado por cómo se encuentra ante si inminente debut en el banquillo del GBC ha reconocido estar «algo nervioso. Pero no por enfrentarme a algo que no conozco, sino porque creo que todos los entrenadores estarán un poco expectantes ante el inicio para ver dónde nos vamos colocando en la Liga».

El nuevo entrenador del Delteco contará «con toda la plantilla a excepción de Faverani que no está convocado» para el partido ante los madrileños. Sobre el estado de salud de sus jugadores, Valdeolmillos ha advertido que «no estamos al cien por cien. Ya sabéis que ha sido una pretemporada atípica, con muchas bajas porque sabíamos que varios jugadores llegaban sin estar completamente restablecidos de lesiones. Burjanadze tiene ya ritmo de competición, pero a Jorge Gutiérrez aún le queda», ha dicho sobre sus jugadores.

Sobre el rival, el Fuenlabrada que también estrena entrenador, Agustí Julbe, Valdeolmillos ha dicho que se trata «de un equipo con mucho talento». Para contrarrestar a los Popovic, Eyenga, Bellas, Clark y compañía, el preparador del Gipuzkoa Basket cree que «debemos de ser muy sólidos atrás. No nos interesa un partido a intercambio de canastas. El hecho de jugar en casa nos va a venir bien para ser más fuertes».

Valdeolmillos ha reconocido que «esta semana sin partidos nos ha venido muy bien. Hemos ensamblado conceptos de ataque y defensa y creo sinceramente que vamos avanzando y que somos mejor equipo que hace unos días». Ha querido mandar un mensaje a la afición en vísperas de la vuelta de al competición a Illunbe. «Necesitamos a al gente. Nos gustaría que viniera mucho público a animarnos. Soy de los que piensa que se engancha desde la pista a la grada y confío en que el espíritu del equipo haga que la gente arriba pueda disfrutar».