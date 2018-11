Gipuzkoa Basket Valdeolmillos zanja la polémica con Oroz: «En ningún momento he sido irrespetuoso con él» El entrenador del Delteco GBC, Servio Valdeolmillos, durante el partido ante Real Madrid. / EFE El entrenador del Gipuzkoa Basket ha querido cerrar la polémica con el capitán del GBC BEÑAT ARNAIZ Jueves, 22 noviembre 2018, 12:14

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Gipuzkoa Basket, ha comparecido este jueves en la sala de prensa de Illunbe en la previa del partido que les enfrentará al Valencia Basket el sábado a las 20.30 en la Fuente de San Luis. Tras la derrota del pasado domingo en el WiZing Center ante el Real Madrid, el granadino espera «recuperar nuestro nivel defensivo que no mostramos en Madrid y estar metidos desde primera hora del partido. Tenemos que encontrar una línea de juego contra un equipo con muy buen equilibrio entre los interiores y los exteriores».

Sobre el rival, los toronjas no están teniendo un buen inicio de temporada. Los de Jaume Ponsarnau están fuera de los puestos de Copa con balance de cuatro victorias y cinco derrotas tras perder la pasada jornada en Tenerife por un abultado 100-66. Ayer por la noche ganaron en Belgrado al Partizan, lo que les da un poco de aire de cara al partido de este sábado. Valdeolmillos, a pesar de la irregularidad del rival, cree que «tienen un comportamiento muy diferente en casa, con mayor implicación de todos sus jugadores. El año pasado este cambio de juego entre local y visitante también sucedió, pero esta temporada ha ido a más».

Más allá de Dubljevic, ha querido incidir en la importancia que tienen en su juego Will Thomas y las tres cabezas pensantes en el puesto de base: Sam Van Rossom, Sergi García y Guillen Vives. «Tienen jugadores tiradores y con mucha experiencia. Si tienen un desequilibrio, es a nivel defensivo», ha declarado Valdeolmillos.

Zanjado el 'caso Oroz'

El entrenador del Gipuzkoa Basket ha querido cerrar la polémica surgida por sus palabras la pasada semana en cuanto a la suplencia del capitán Xabi Oroz. Ha transmitido que «no he faltado el respeto al jugador en ningún momento. No quiero que haya más polémica porque en estas situaciones el que lo pasa mal, sobre todo, es el propio jugador. Su trabajado en el día a día es excelente no, lo siguiente. Xabi Oroz es una bellísima persona y en ningún momento he sido irrespetuoso con él».

Ahora sin el georgiano Sanadze, al que se ha referido como un jugador con el que «estaba super contento con él, pero que por la situación económica no ha podido continuar», puede que la presencia de Oroz en la pista sea mayor. «Tiene un rol defensivo y en ataque estamos trabajando para que mejore. Está en proceso de formación».

Hasta seis con las selecciones

Después del partido del Valencia Basket el sábado la Liga Endesa para por las competiciones de las selecciones. Valdeomillos ha lamentado que, a pesar de no estar en sus manos, haya varios jugadores que se marchen con sus respectivos países. «Sekulic, Bobrov, Burjanadze y Gutiérrez han sido convocados, pero Jorge ha sido responsable y ha renunciado por su estado físico». Los últimos podrían ser Alberto Corbacho y Miquel Salvó. «Para preparar la semana de preparación me habían comentado que a Salvó le habían pedido la documentación. Corbacho y él están en la lista de 24, luego se verá si están entre los seleccionables». Por parte de la Federación Española de Baloncesto, no hay nada oficial por ahora sobre este asunto.