Gipuzkoa Basket Valdeolmillos: «Podíamos haber hecho más a nivel de energía y actitud»

Sergio Valdeolmillos ha empleado apenas dos minutos en analizar la clara derrota de su equipo ante el Real Madrid (104-71), en el WiZink Center. El granadino ha expuesto cuál ha sido la charla previa a sus jugadores. «Hablaba con mis jugadores antes del partido de lo que supone venir a jugar al campo del Real Madrid», ha explicado Valdeolmillos, «sobre todo en la situación anímica, deportiva y de resultados que tiene el Madrid, parece que empiezas con diez puntos menos en el marcador».

A renglón seguido ha expuesto que, aunque lo normal es caer derrotado «estos partidos con independencia de que el porcentaje de éxito es mucho menor que en otro tipo de partidos, debe servir para afianzarte y seguir adelante dentro de las cosas que puedes hacer dentro de las circunstancias te deja y que no sea un paso atrás».

Valdeolmillos ha reconocido que su equipo no ha competido ante el conjunto blanco, a pesar de que venía de pelear los últimos partidos. El andaluz no se ha mostrado preocupado «por el resultado y el marcador abultado. No hemos competido de la manera que lo habíamos hecho antes. Era nuestra obligación y no hemos tenido la mentalidad suficiente para competir hoy, o no he sabido transmitírselo a los jugadores de la forma adecuada». Para terminar el preparador del GBC ha reconocido que «me voy con la sensación de que quizá no podríamos haber ganado al Madrid en ningún momento, pero sí de que podíamos haber hecho mucho más, sobre todo a nivel de energía y actitud».

Laso, contento con el triunfo

Pablo Laso se ha mostrado satisfecho con el resultado de antes de una semana en la que el cuadro blanco deberá afrontar doble jornada de Euroliga. «En líneas generales hemos encarado muy bien el encuentro y prácticamente hemos decantado el partido en el primer cuarto».