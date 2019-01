Valdeolmillos: «Para nosotros ya cualquier partido es importante» Valdeolmillos destaca «el talento ofensivo» de su rival del domingo, el Estudiantes RAÚL MELERO Viernes, 18 enero 2019, 10:58

Parece que se han acabado los calificativos para los partidos que debe disputar el Delteco Gipuzkoa Basket. Por lo menos, su entrenador, Sergio Valdeolmillos, lo tiene claro. «Para nosotros, en la situación actual, cualquier partido es importante», ha comentado el andaluz. «No hace falta que echemos cuentas ni que miremos todo el rato la clasificación. Cualquier partido para nosotros es clave». El preparador del Gipuzkoa Basket ha insistido en este tema y ha querido despojar del peso de la presión a sus jugadores. «No hace falta incidir más en cómo estamos. Debemos de ir partido a partidos. Todo el mundo sabe en qué situación estamos», ha confesado Valdeolmillos como un alegato para seguir trabajando y que, poco a poco, las victorias vayan cambiando la dinámica perdedora del equipo.

La derrota del domingo ante el Manresa fue muy dolorosa puesto que se produjo en la prórroga y tras ir venciendo por cinco puntos a falta de un minuto y veinte segundos. Por ello la semana empezó dura pero «el martes hicimos una reunión para analizar la cuestión y tenemos claro que las semanas deben ser lo más divertidas y he decir que creo que la semana de entrenamientos ha ido bien». Valdeolmillos preguntado por el final del choque ante el Manresa y la consecución de órdenes en los tiempos muertos ha comentado que «en otra circunstancia igual haría lo mismo. Metiendo el primer tiro libre no lo sé, pero fallándolo no le diría al jugador que tire el segundo a fallar», ha explicado Valdeolmillos. Sekulic tenía dos tiros libres a 2,9 segundos, falló el primero, metió el segundo y el Manresa pidió tiempo para sacar en campo del GBC y forzó la prórroga.

Ahora lo que toca es pensar en otro rival directo, como es el Estudiantes que navega con dos triunfos por encima que el Delteco. «Es un equipo con muchísimo talento ofensivo» ha advertido el granadino, quien volverá a la que fue su casa hace tres temporadas. «Valdeolmillos ha destacado a «Brizuela, Gentile, Claver, Caner-Medley y el fichaje de Whittington, que viene el Andorra», como jugadores a tener en cuenta. Cree que el hecho de jugarse la Copa del Rey puede hacer que el Estudiantes «tenga un poco más de tensión extra» y ha encontrado muchas similitudes con la última visita a Lugo.

El entrenador del Delteco GBC ha sido preguntado también por cómo se encuentra personalmente después de que parte de la afición mostrara su descontento con el trabajo. «No es agradable, pero estoy tranquilo». Ha confesado que «siento el respaldo de la directiva» y ha concluído diciendo que «no creo que tal y como está jugando el equipo tenga que haber un cambio de entrenador. ¿Creeis que un cambio de entrenador va a hacer que el equipo juegue mejor?», ha cuestionado a los periodistas antes de concluir la comparecencia y desear un buen día de San Sebastián a todos.