Valdeolmillos: «Obradoiro cuando gana, gana de colectivo»

Sergio Valdeolmillos ha comparecido este miércoles la sala de prensa de Illunbe para realizar la previa del partido que enfrentará el sábado al Gipuzkoa Basket y al Obradoiro en Fontes do Sar, Santiago de Compostela, a las 20.30 horas. Los gallegos están con una victoria más que los donostiarras. Ganaron las dos primeras jornadas, ante Burgos en casa y a Gran Canaria a domicilio, y desde entonces, tres derrotas. Sobre este hecho, el entrenador granadino ha encontrado similitudes entre la situación de ambos equipos que se enfrentarán el miércoles. «No ganan desde la primera semana de liga y eso les hace de estar en una situación que nosotros tenemos en la menta ya adquirida de un equipo que está con mucha presión y dolido».

Obradoiro perdió el derbi gallego el pasado sábado en Lugo (69-56) y este miércoles vuelven a enfrentarse en la final de la Copa Gallega (Marín, 21.00 horas) no solo con el objetivo de resarcirse de aquella derrota, sino también de mantener la hegemonía en esta competición. Desde 2010, ningún otro equipo gallego les ha tosido.

Valdeolmillos es prudente acerca de la victoria cosechada el domingo en Illunbe ante Gran Canaria. «Somos conscientes que seguimos en la misma situación clasificatoria, pero tenemos que mantener ese nivel de energía y de tensión que es necesaria para afrontar el partido en pista contraria. Si nos comportamos como es debido, puede ser un momento bueno para ver un poco mejor el horizonte».

Sobre las posibles claves de un partido difícil, Valdeolmillos ha destacado dos aspectos muy importantes: el físico y el mental. «Tenemos que estar muy muy metidos desde el principio del partido. Creo que el hecho de jugarles de tú a tú desde el inicio a ellos les va a generar algo de presión y en un partido igualado durante los 40 minutos, veremos quién es el que mejor gestione esa presión». En los partidos ante Zaragoza y Tenerife, los guipuzcoanos no supieron afrontar bien las últimas posesiones del partido y eso evitó que la primera victoria no llegase antes. Los finales apretados es algo que el cuerpo técnico ha trabajado con los jugadores, «pero no es lo que más me preocupa».

Parar las rachas de juego de Obradoiro

Históricamente Obradoiro ha sido un equipo muy ofensivo, con mucha amenaza desde el perímetro. Antes con Corbacho, que vuelve a la que fue su casa, y actualmente con Kostas Vasileiadis. «Ellos juegan mucho al tiro de tres y a los canastones que les gusta al público, y eso, además de reducirlo, tenemos que saber controlar esas rachas de juego mentalmente».

Nacho Llovet, el segundo más valorado de la plantilla dirigida por Moncho Fernández, es baja para el partido de hoy ante Breogán y su participación en el choque ante Gipuzkoa Basket está en el aire. Pero más allá de nombres, Valdeomillos ha incidido en la importancia que tiene en el juego del Obradoiro el comportamiento de los exteriores. «Su ritmo de juego depende mucho en que vayan anotando en situaciones de tiro desde fuera. Tienen a Vasileiadis y Obst en los puestos de escolta y alero, e incluso tienen hombres grandes que pueden salir y tirar desde fuera», haciendo referencia al eslovaco Vladimir Brodziansky. «Obradoiro cuando gana, lo hace de la mano del colectivo», ha sentenciado el granadino.

«Estoy contento con el trabajo de Oroz»

El capitán del equipo, el azpeitiarra Xabi Oroz,no estuvo convocado el partido del domingo y cuenta con tan solo 24 segundos disputados esta temporada, en el primer partido ante Fuenlabrada. Cuestionado sobre esta situación, Valdeolmillos ha reconocido que «está trabajando bien, pero ahora mismo necesitamos jugadores que nos abran el campo. Xabi destaca por la defensa, pero creo que ahora mismo estamos sólidos en muchos aspectos defensivos, mejor que muchos equipos de la ACB. Pero nos falta más en la conjunción del equipo y en los porcentajes de tiro».

Es por esta razón por la que se fichó al georgiano Duda Sanadze, «porque nos cuadra en eso que nos falta». Físicamente Oroz está en plenas condiciones, «pero si desconvoco a Burjanadze o Gutiérrez, que están peor que él físicamente, no los voy a poder recuperar. Estoy contento con el trabajo que está haciendo Oroz y va a estar hasta final de temporada con nosotros pase lo que pase», ha concluido Valdeolmillos.