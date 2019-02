Gipuzkoa Basket Valdeolmillos: «Cuando alguien tiene la rodilla así, no piensa en baloncesto» Valdeolmillos en rueda de prensa. / LUSA Valdeolmillos defiende la actitud de Jorge Gutiérrez y afirma que su salida se debe a un tema únicamente físico RAÚL MELERO Viernes, 1 febrero 2019, 11:28

Sergio Valdeolmillos ha repasado las vicisitudes de la salida de Jorge Gutiérrez, producida el martes pasado y que deja al equipo sin la figura de uno de los dos extracomunitarios que permite la ACB. El entrenador del Delteco fue claro y rotundo a al hora de explicar los hechos. «Jorge viene como un apuesta porque le conozco. Ha estado siete años conmigo en la selección. El trabajo de Jorge está ahí, de todo lo que ha hecho. Viene con una lesión que es una limpieza de rodilla y le provoca una pérdida a nivel muscular. Hemos intentado que esté, pero la realidad es que no está», ha comentado el nazarí.

Gutiérrez no jugó ni un solo segundo en la última derrota ante el Tecnyconta Zaragoza y Valdeolmillos a asegurado que «no fue algo premeditado». El entrenador del GBC ha explicado cómo fue la decisión de abandonar el equipo. «Me senté con él, todas las apuestas que hemos hecho para que esté bien no han dado resultado, no podemos seguir en esa misma situación». De hecho el propio Valdeolmillos le espetó que valorara si quería ser «la tercera opción de juego». También aseguró que la salida del mexicano «no ha supuesto para el club ningún agravio». Al final de su exposición, Valdeolmillos desveló que «cuando uno tiene la rodilla así y ve que no va, no está pensando en baloncesto. Está frustrado, ve que no puede, porque hay que reconocer que cuando ha salido al campo no ha sido conservador. Ha tomado muchas decisiones, ha querido aportar al equipo y al final no le han salido las cosas. Él intenta, intenta, intenta y no puede. No solo la rodilla, sino su cabeza no estaba para un puesto como es la dirección de juego».

La pregunta que se le formuló al granadino a renglón seguido fue muy clara ¿El club va a fichar? «Desde el momento en el que se conoce la baja de Jorge Gutiérrez, los agentes empiezan a llamar y a ofrecer jugadores. Ayer hablé con la directiva y hay que saber ser coherente con el tema de fichajes. Si realmente podemos incorporar a alguien que tenga impacto para que nos ayude, porque es verdad que perdemos partidos pero nos falta un poquito para ganar, y lo que no podemos hacer es fichar por fichar. Por lo menos no es mi idea». Valdeolmillos no quiere ningún «salvador» ni tampoco se ciñe a que deba ser un base, el jugador que llegue. «Si hay alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda abrir el campo para dar equilibrio en ataque, estaría bien. Cierto es que también necesitamos un jugador que sea una referencia interior más determinante. Como todo no se puede solucionar, algo que nos diera equilibrio en el juego. No es una urgencia el fichar».

El técnico del delteco habló también del partido del domingo (17.00 horas) en la caliente cancha del San Pablo Burgos. Un equipo que está tres encuentros por encima del GBC pero que mordió el polvo en Illunbe tras una exhibición de Alberto Corbacho, autor de 8 de 11 triples. «Es un equipo que está un poco por debajo de los objetivos marcados. Han hecho una plantilla con mucho equilibrio pero las continuas salidas y entradas han desestabilizado algo su camino. Los jugadores que han entrenado son de calidad pero han provocado que su juego no sea del todo estable. Y, como ejemplo, sus fichajes son referencia en varios equipos como Lima y Benite o el proceso de mejora de Huskic, que le hace jugar muy bien al equipo. También ha llegado Zipster, un jugador que les va a abrir el campo y Sutton, que no sabemos si jugará pero que el año pasado fue segundo en al Liga italiana». En principio el GBC llega con todos sus jugadores intactos para un encuentro que nuevamente debe servir para comprobar si el equipo donostiarra es capaz de competir y se puede acercar un paso a la permanencia.