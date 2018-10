Valdeolmillos: «Nos han quitado el partido. Lo que ha pasado es una vergüenza»

Sergio Valdeolmillos habló de la jugada polémica del encuentro en la rueda de prensa posterior al choque. «Nos han quitado el partido, no lo hemos perdido. Ha tocado el aro y no nos lo han dado. No quiero hablar de ello, se puede ver en el vídeo. Ha sido vergonzoso. Es grave que se equivoquen los tres árbitros del partido, hay que estar muy seguro para pitar eso».

Del partido comentó que «a diferencia de otras jornadas hemos entrado muy bien, con buen equilibrio ataque-defensa, pero hemos ido bajando, nos han puesto problemas defensivos y nos ha faltado un poco para poder ganar este tipo de partidos. Nos queda seguir trabajando para buscar lo mejor en estas situaciones».

Añadió que «en la prórroga nos han faltado argumentos para poder anotar. Alguien que se sumara a Nevels en la anotación. Hemos estado fallones y no hemos jugado bien el tiempo extra. Tenemos que saber encontrar soluciones para partidos que se deciden de esta manera».

«Podía ganar cualquiera»

Txus Vidorreta, entrenador de Iberostar Tenerife, expuso que «ellos han salido mucho mejor que nosotros y eso les ha dado confianza para conseguir puntos y distanciarse en el marcador. Nosotros hemos mejorado en el segundo cuarto y en el segundo tiempo hemos mejorado defensivamente hasta que ha aparecido Nevels. Luego hemos jugado la prórroga y ahí hemos tenido más que el GBC para llevarnos un partido que podía haber sido para cualquiera. Creo que el problema para ellos ha sido que después de verse tan cerca de la victoria, cuando ha comenzado la prórroga han pensado que se les podía escapar otra vez el partido y eso les ha hecho daño en el aspecto psicológico».