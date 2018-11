Valdeolmillos se va «frustrado» de La Fonteta

Sergio Valdeolmillos se fue «frustrado» de la visita a la Fuente de San Luis y declaró que su equipo «tenía que haber hecho algunas cosas más» para poder derrotar a los valencianos. El granadino comentó que «hemos intentado tener un nivel defensivo bastante bueno y lo hemos conseguido quitando el último cuarto. Es difícil ganarle al Valencia anotando 9 puntos en el segundo y tercer cuarto. Es el equilibrio que nos ha faltado y nos hemos descompuesto al final».

El técnico del GBC opinó que «para haber ganado aquí se deberían haber sumado más jugadores en ataque para crearle más problemas al Valencia Basket». Valdeolmillos se fue «con la sensación de que nuestros jugadores han tenido situaciones libradas y no hemos tirado bien. No tengo en la mente haber hecho malos tiros y por eso me voy frustrado». Concluyó diciendo que su equipo «debía haber estado a mejor nivel» para ganar.