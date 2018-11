Valdeolmillos se equivoca

No suele ser el Gipuzkoa Basket un club que se distinga por episodios altisonantes ni que estén envueltos en polémica. Sin embargo, en las horas previas al choque ante el Real Madrid, Sergio Valdeolmillos se erigió en protagonista por unas declaraciones, que han propagado un mini incendio en el entorno del club. El viernes por la noche, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, Valdeolmillos se refirió a la situación que vive el capitán. No es de recibo que el entrenador del GBC diga que no entiende «tanta pregunta sobre Oroz. Un jugador con poco bagaje en la ACB y todavía en formación». Más que las palabras, lo que extraña es que el técnico hable así de un jugador suyo. Desde Aitor Uriondo hasta Fisac, pasando por Pablo Laso, Sito Alonso y Ponsarnau, no he oído a ninguno de ellos hablar así de un jugador a sus órdenes. Iban Pérez, Jon Santamaría, Lander Lasa, Urko Otegi, Mikel Motos o Julen Olaizola son ejemplos de jugadores guipuzcoanos que vistieron la camiseta del GBC. Algunos más y otros menos. Algunos con más o menos fortuna. Pero ningún entrenador dudó de su nivel. Al menos de puertas hacia fuera y menos en una entrevista y en rueda de prensa.

Valdeolmillos, que por cierto con la prensa y con este medio en particular tiene un trato exquisito, y que en sus comparecencias se muestra amable, claro y explícito en todos sus comentarios, se ha equivocado. Hasta aquí debe llegar este embarazoso episodio porque el equipo debe estar enfocado en lograr la salvación. Y para esto, se necesita la ayuda de todos.