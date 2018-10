Gipuzkoa Basket Sergio Valdeolmillos: «Necesitamos una victoria cuanto antes» Valdeolmillos da instrucciones a su plantilla en el partido ante el Zaragoza. / DV Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha asegurado que este domingo «podemos tener argumentos para ganar al Tenerife» IMANOL LIZASOAIN Jueves, 11 octubre 2018, 11:00

El técnico del Delteco GBC, Sergio Valdeolmillos ha comparecido este jueves en la sala de prensa de Illunbe para analizar el partido de este próximo domingo (17.00 horas) ante el Iberostar Tenerife. «El Tenerife es un equipo bastante completo. Su objetivo es estar entre los ocho primeros. Tiene grandes jugadores en su quinteto inicial, como el base-escolta estadounidense Thaddus McFadden. También se han reforzado con Colton Iverson en el juego interior. Tienen un equipo realmente equilibrado».

Respecto a las sensaciones con las que llega el equipo guipuzcoano a esta cuarta jornada de la Liga Endesa, el entrenador granadino del Delteco GBC ha asegurado que «todavía nos faltan tres entrenamientos esta semana. El objetivo es llegar al domingo con mayor ritmo de juego, un mayor equilibrio entre ataque y defensa y sobre todo mejor ese último aspecto, la defensa. Jugadores como Gutierrez y Sekulic van a estar a mucho mejor nivel. Los necesitamos. Bobrov parece que se esta adaptando a la liga. La incógnita está en Burjanadze por todas sus dolencias. Ahora tiene una lumbalgia y no puede entrenar de forma continuada. Cada día percibo mejor acoplamiento entre los jugadores, pero lo cierto es que necesitamos una victoria cuanto antes para tener tranquilidad. Tenemos cierta ansiedad por jugar bien y lograr el primer triunfo. Creo que este domingo podemos lograr la victoria. No será un partido fácil, pero creo que podemos tener argumentos para llevarnos el partido. Ya los tuvimos en Zaragoza y el partido lo perdimos nosotros. No supimos gestionar bien las situaciones del final del partido y eso no puede pasar».