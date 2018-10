Gipuzkoa Basket Valdeolmillos considera que «hay que defender muy bien» para tener opciones contra Baskonia Valdeolmillos habla con Burjanadze en el choque ante el Zaragoza. / EFE El entrenador del GBC sigue sosteniendo que «el partido de Zaragoza lo perdimos nosotros» RAÚL MELERO Viernes, 5 octubre 2018, 10:48

Cuando todavía rebotan en la mente las últimas jugadas del encuentro que el GBC perdió en Zaragoza y que tuvo en su mano ganar, la escuadra de Sergio Valdeolmillos está a menos de 48 horas de disputar la tercera jornada de la Liga Endesa que les llevará hasta el Buesa Arena (Domingo 12.30 horas) donde espera el subcampeón del Liga, el Baskonia.

Nadie mejor que el actual técnico del Delteco GBC para hablar del equipo gasteiztarra ya que el año pasado fue el ayudante, primero de Pablo Prigioni y después de Pedro Martínez. «Pedro es uno de los mejores entrenadores de la ACB, sin duda. Poco podemos decir de Pedro. El partido es la consecuencia del trabajo que realiza a lo largo de la semana, donde él incide mucho. Nos espera un partido muy difícil».

Valdeolmillos estaría contento si el GBC «da la misma imagen que el año pasado», donde el granadino sufrió un enorme encuentro de los donostiarras que se decidió con una canasta de Rodrigue Beaubois. «El Baskonia tiene como objetivo seguir con el trabajo del año pasado, además esta temporada albergan la final de la Euroliga con lo que será un acicate para ellos. Han fichado acorde con el nivel que se les presupone».

Para intentar dar la campanada en al matinal del domingo, Vadeolmillos tiene claro que «debemos de ser sólidos atrás y jugar muy bien. El Baskonia hace daño cuando corre a través de dominar el rebote defensivo. Tenemos que hacer una excelente defensa colectiva y del uno contra uno también». Valdeolmillos ha asegurado que «el mensaje que he mandado a los jugadores es claro: no estamos para poner X en las quinielas eligiendo qué partidos se pueden ganar y cuáles no. En 34 jornadas de Liga siempre hay cabida a las sorpresas y vamos a ver si lo podemos hacer nosotros».

El entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket ha repasado también lo acontecido el miércoles pasado en Zaragoza. «perdimos el partido nosotros», ha comentado sin dar lugar a la duda. «En los últimos tres minutos se tomaron malas decisiones. Esto es la ACB. Si perdonas, te ganan». Valdeolmillos se refirió a dos fallos que tuvo Bobrov, en una canasta hecha y en el pase final, y el tapón que recibió Nevels y que terminó en canasta fácil para los maños. «Hemos mejorado pero tenemos mucho margen todavía».

El andaluz no ha querido mostrarse conforme con la mejora del equipo, sino que aún le duele no haber logrado el triunfo. «No podemos decir qué pena que hemos estado ahí. En esta Liga no sabes cuándo vas a tener otra oportunidad de ganar fuera de casa y repito que el partido lo perdimos nosotros, con unas malas decisiones en los últimos tres minutos».