Gipuzkoa Basket Valdeolmillos. «La clave para ganar a Estudiantes está en la aportación colectiva» Valdeolmillos destaca a Brizuela, un jugador «complicado de parar en este momento» BEÑAT ARNAIZ Jueves, 4 abril 2019, 10:39

Sergio Valdeolmillos ha comparecido esta jueves en la sala de prensa de Illunbe para valorar el partido del Gipuzkoa Basket el sábado a las 18.00 horas, que recibe al Movistar Estudiantes. Los colegiales tienen tres victorias en la clasificación, uno por encima del descenso, y es una oportunidad para meter a un equipo más en la lucha por continuar un año más en la Liga Endesa. «A día de hoy es el partido más importante de la temporada», ha transmitido el entrenador nazarí, «y por nuestra mente solamente pasa ganarlo como sea».

Los guipuzcoanos llegan a esta jornada tras perder la pasada en casa ante el MoraBanc Andorra y buscarán reencontrarse con el triunfo para seguir teniendo opciones reales de salvación. Respecto a esa derrota, Valdeolmillos ha dicho que «siempre se puede hacer mejor, pero nos pusieron un nivel físico y de acierto muy alto, sabían lo que se jugaban». Además, ha aprovechado para hacer pública una queja y una sensación que después del encuentro no la tuvo muy clara, pero sí en la repetición del choque. «En el final del tercer cuarto, con nueve abajo y con diez minutos todavía por jugar, no hubo el mismo criterio arbitral y me parece injusto que se tratase así al GBC. Hubo tres antideportivas que nos hicieron a nosotros que no se pitaron».

Pensando ya en las claves de la cita del sábado, ha afirmado que «nuestro juego pasa por la defensa. No podemos competir contra el Estudiantes de tú a tú a nivel ofensivo. Habrá momentos complicados y quizás ahí tenemos que pensar en el proceso y pasar ese mal rato. No tenemos que pensar en lo emocional, sino en el proceso y en hacer bien las cosas que tenemos que hacerlas para sacar adelante la situación». Además, destacó la importancia de «la aportación colectiva. Nosotros no tenemos un Gentile o un Whittington o un jugar top como el que ha fichado el Breogán».

Sobre el rival, ha destacado la labor que está haciendo el donostiarra Darío Brizuela. «Hay determinados jugadores que van a anotar. En este momento, parar a Brizuela es complicado, y el problema está en todos los intangibles del juego, como el balance defensivo, por ejemplo».

A falta de tres entrenamientos, Valdeolmillos mantiene la duda de Alberto Corbacho, que no se ha ejercitado con sus compañeros durante toda la semana.