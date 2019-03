Los triunfos de Breogán y Gran Canaria hacen más dura la derrota del Delteco

La jornada de ayer fue dura para el Delteco GBC y no solo por la derrota. También jugaron otros dos equipos que están metidos en la pelea por evitar los dos puestos de descenso, pero ganaron y dejan a los guipuzcoanos un poco más hundido en la tabla. Hay que contar el sorprendente triunfo del Breogán de Lugo en la pista del Joventut de Badalona (81-88). Un partido muy igualado que se resolvió en el cuarto final donde los de Tito Díaz estuvieron muy acertados de cara al aro y supieron administrar la ventaja. También ganó el Gran Canaria contra el Valencia.

LeBron no jugará más

Los Lakers anunciaron ayer que su jugador estrella, LeBron James, no jugará más en lo que resta de temporada por culpa de unas molestias en la ingle. A los angelinos solo les quedaban por disputar los partidos de liga regular, ya que no se han clasificado para los play off por el título de la NBA.