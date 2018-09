Gipuzkoa Basket Sergio Valdeolmillos: «Hay que tener una mentalidad fuerte porque a priori va a ser un año muy duro» Sergio Valdeolmillos, ayer en el Peine del Viento. / MICHELENA Entrenador del Delteco-GBC El granadino da un baño de realidad sobre la situación del GBC aunque promete «un equipo competitivo que va a enganchar a la afición» RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Martes, 25 septiembre 2018, 07:23

«Llevo 26 años en esto. No vengo a engañar a nadie». Sergio Valdeolmillos (Granada, 1967) repite esta reflexión en una conversación cercana a los tres cuartos de hora. No elude hablar de que la coyuntura económica «nos obliga a fichar a jugadores con problemas», pero confía en que «vamos a ser competitivos». Explica que «la defensa será clave» y cree que a los socios les va a sorprender «el colectivo por encima de las individualidades». El GBC debuta en Liga contra el Fuenlabrada, el domingo (12.30 horas) en Illunbe.

- Empecemos por lo último. ¿Puede una derrota como la del domingo afectar al grupo?

- Lo del domingo nadie se lo esperaba. El primero, yo. Hemos tenido una reunión y hemos visto el vídeo en modo constructivo. Fue un jarro de agua fría para todos.

- ¿Ha encontrado explicación a un partido tan pobre?

- Mis argumentos, que no excusas, son las siguientes. Primero, el hecho de que estemos más jugadores puede hacer que cada uno se pueda relajar. Segundo, que quizá pensar que un equipo de una categoría menor puede ser más sencillo. Y tercero, que una referencia en defensa para nosotros sea el 'cinco' y que Sekulic llevaba apenas un par de entrenamientos con nosotros. Hubo un momento en que bajamos los brazos y eso no puede ser porque somos un equipo para pelear y sufrir.

- ¿Cómo están los jugadores?

- No creo que haya cambiado la situación anímica de la plantilla. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Ni yo le quiero dar más trascendencia, ni creo que la tenga, como tampoco la tiene haber ganado otros partidos de pretemporada remontando 13 o 15 puntos.

- El domingo empieza el baile.

- Tengo ganas, pero también un exceso de responsabilidad. Estoy muy contento del día a día. De lo que es el club. Pero no deja de ser complicado cumplir con el objetivo que me han encomendado.

- Está dando un baño de realidad.

- De verdad, no quiero engañar a nadie. Somos lo que somos. No puedo vender humo. Ilusión, por supuesto que tenemos. Por eso hemos fichado a jugadores que creo que lo van a hacer bien. Ahora lo que necesitamos en ensamblar al equipo de la mejor manera y, evidentemente, necesitamos a la afición. Que seamos el equipo con menos recursos no está reñido con que seamos competitivos.

- ¿Cómo ha ido la confección de la plantilla?

- Sabíamos que por nuestra coyuntura económica nos iban a decir que no a muchas de las ofertas que pasábamos. Hemos realizado un trabajo de pico y pala. La radiografía que yo saco es que vamos a aquellos jugadores que pueden tener un problema, pero es gente de calidad. A lo mejor ese problema va menguando o desaparece. En estos momentos convivimos con una situación en la que algunos jugadores arrastran problemas.

- ¿Entiende que la afición se preocupe por fichar jugadores así?

- Lo entendería, pero como tengo una cierta experiencia les diría que puedo traer un jugador sano pero que a la larga no me da resultados. De verdad, ahí estoy tranquilo porque hemos trabajado con bastante responsabilidad. ¿Puedo poner un ejemplo?

- Diga.

- Hemos esperado a Sekulic porque necesito un tío con experiencia, responsabilidad, que va a ayudar a los demás y que conoce la Liga. Si traes un chaval de la NCAA igual no te da tantas cosas. Y con la capacidad económica que tenemos tampoco podemos fichar un jugador joven que nos asegure un rendimiento inmediato.

- ¿Está contento con la plantilla?

- Sí. Contento del día a día, de la nobleza de los jugadores y que tienen capacidad de aprender. No tengo ninguna queja. Hay que tener capacidad de trabajar y saber que tenemos que tener una mentalidad dura y que a priori va a ser un año duro.

«Contra el Bilbao bajamos los brazos y no puede ser porque somos un equipo para pelear y sufrir»

«Jorge Gutiérrez va a tener minutos el domingo, nos va a ayudar y necesita coger confianza»

«Empieza la Liga y contra el Fuenlabrada (12.30 horas) hay que ir a ganar, por lo civil o por lo criminal»

- ¿Le fastidió quedarse sin Norel?

- No. El que no quiere estar en un equipo, mejor que no esté. Es un gran jugador pero en todos los sitios donde ha estado se ha lesionado. Aquí hubo la fortuna que se lesionara a final de año.

- Jorge Gutiérrez no se ha estrenado todavía. ¿Jugará el domingo ante el Fuenlabrada?

- Él entra hoy (por ayer) con todos y mi idea es que tenga minutos el domingo. Necesita entrar en esta Liga y que entre con confianza. Tiene una capacidad defensiva tremenda, creo que nos va a ayudar.

- El otro jugador que no ha debutado es Faverani.

- Antes te decía que no quiero engañar a nadie. Faverani tiene una rodilla castigada y ha venido a prueba. Puede que se dé esta situación: que nosotros le ayudamos a él con su recuperación y él nos pueda ayudar en un futuro. Probaremos hasta qué punto puede aguantar las cargas de trabajo y veremos si nos puede echar una mano.

- ¿Burjanadze jugará el domingo?

- Sí. No tiene nada preocupante. Después de un año sin jugar, tuvo una pequeña microrotura de fibras y ya está recuperado.

- Muchos sitúan al GBC en el furgón de cola de la Liga.

- No sé qué pasará. Ojalá juguemos para entrar en la Copa. Me gusta el nivel de estabilidad emocional del club. Me da la impresión de que no hay euforia tras el triunfo ni crisis después de una derrota. No podemos ponernos nerviosos por situaciones como la del domingo. Debemos mostrar nuestras señas de identidad.

- ¿Cuáles son?

- No bajar los brazos, pelear, transmitir al público y ser un equipo con garra. Seguro que el año, como te decía antes, es complicado.

- Ha dejado claro que quiere construir el equipo desde atrás.

- Sí. A los chicos solo les hablo de defensa. No estoy preocupado por el ataque porque creo que hay opciones de hacer puntos. Pero debemos ser sólidos en defensa.

-¿Cuál es la clave de su sistema defensivo?

- Sin duda, el trabajo colectivo. Que sea todo un engranaje de ayudas. Y también la figura del 'cinco' es básico en todo el sistema defensivo.

- ¿Tiene ganas de ponerse el traje del partido y debutar ya en el banquillo de Illunbe?

- No creas que le doy muchas vueltas, me lo tomo con tranquilidad. Sí he de decir que estoy más ilusionado con este reto que tengo con el Delteco GBC que con el del año pasado en Euroliga con Baskonia.

- Para el que no haya visto todavía al equipo, ¿qué le va a sorprender?

- Quiero que vea un equipo que transmite, que contagia las ganas de ganar. Espero sinceramente que el colectivo esté por encima del aspecto individual. Si es así, seguro que logramos el objetivo.

- El domingo mismamente, ¿no?

- Por supuesto. Es un partido en el que hay que ganar. Por lo civil o lo criminal.