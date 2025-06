Sergio García: «El GBC es mi equipo, no me ha costado decir que sí»

Sergio García ha sido presentado este viernes como entrenador del Inveready Gipuzkoa Basket para los próximos dos cursos. El técnico de 42 años llega desde ... el Bilbao Basket, donde ha estado las últimas tres temporadas como ayudante de Jaume Ponsarnau, y que ha tenido el colofón de obtener la FIBA Europa en una épica final contra el PAOK de Salónica griego.

Las primeras palabras del donostiarra han sido de agradecimiento al presidente, dirección deportiva y directiva del Gipuzkoa Basket porque «es muy de agradecer que quieran que esté aquí, además de la oportunidad de volver a casa. Yo ya he estado aquí antes pero siento que se respira un aire nuevo, hay unas palabras que se repiten mucho desde que he llegado: se habla de Gipuzkoa, ilusión y ambición y se insiste mucho eso desde el club. Me gusta».

El currículum de García está fuera de toda duda y el valor añadido que tiene es que ya sabe lo que es estar dentro del GBC. Llega «siendo mucho mejor entrenador de lo que soy cuando salí de aquí», afirma. «Creo que es algo que se puede extrapolar a todos los ámbitos de la vida. ganas experiencia, las cosas que vives te hacen ser mejor. Y solo en un periodo de años, sin que lo siento temporada a temporada». Reconoce que «no me costó nada decir que sí», cuando tuvo la propuesta del club para sustituir a Mikel Odriozola. «Es mi equipo, es mi ciudad y es mi provincia. Volver a ser parte de lo que significa el club para mí y, por supuesto, volver a ver a mis amigos y a familia a menudo, ha sido fundamental».

En su etapa como entrenador ayudante de Porfirio Fisac y Sergio Valdeolmillos, Sergio García tuvo una especial conexión con la grada y también se ha querido acordar en su presentación de los fieles que acompañan al GBC y los nuevos adeptos que quiere sumar al proyecto. «Quiero tener unas palabras especiales para la afición, el sentido de lo que haga el equipo es para ellos y lo único que puedo prometer es trabajo, hacer una plantilla que ilusione, que enganche y que la gente se divierta con nosotros. Que sienta que juega con nosotros, quiero que seamos cada vez más y no todo es pedir, si no que también somos conscientes de que tenemos que dar». Destaca que uno de los objetivos que se marca, más allá de intentar ganar la mayoría de partidos posibles es «enamorar a la gente con el equipo, con atacar, defender y dar el espectáculo que queremos dar. El GBC es un club que rebosa ilusión y ambición. Queremos hacer ver a los jugadores que queremos ver la mejor versión del GBC posible».

Hablando de jugadores, hay tres que tienen contrato en vigor: Javi Nicolau, Manex Ansorregi y Mikel Motos. El director deportivo del club, José Luis Zubizarreta, quien ha acompañado a Sergio en su presentación, ha deslizado sin dar nombres que «hay varios a los que les queremos renovar, aunque aún es muy pronto». Preguntado por qué composición de plantilla quiere tener, más allá del número de jugadores. El donostiarra desea «que el jugador guipuzcoano tenga importancia. Nuestra idea es buscar jugadores que partan de condiciones físicas buenas porque creo mucho en el entrenamiento y en el trabajo diario. Por ahora estamos definiendo un poco por dónde podemos ir».

Odriozola, cerca de BiIbao Basket

Se puede dar el caso de que Sergio García y Mikel Odriozola se crucen en el peaje de Zarautz de la autopista AP-8. El técnico de Aiete está muy bien colocado para ocupar el puesto que ha dejado vacante el del Altza en el organigrama de Bilbao Basket. Las referencias de Rafa Pueyo, director deportivo, y de Jaume Ponsarnau, son muy buenas y parece que el talante, experiencia y nivel de Odriozola casan perfectamente con lo que quieren los hombres de negro.