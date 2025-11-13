Sergio García: «Nos falta meter un par de tiros abiertos y cambiarán las cosas»

Los detalles. Esos que marcan una temporada o inclinan una final o un campeonato. Esos que le han privado, según el análisis que se hace ... desde dentro, al Gipuzkoa Basket de navegar en la tabla con más holgura que la actual situación, en el fondo de la clasificación y con una sola victoria y cinco derrotas. «Somos el peor equipo desde el triple, las estadísticas son claras», dice sin tapujos Sergio García, consecuente con la marcha del equipo.

Al técnico altzatarra se le pregunta directamente si encuentra alguna explicación a que con el arsenal de buenos tiradores que tiene, los porcentajes sean los peores de la Primera FEB. «El otro día hicimos cuatro de treinta, hemos mirado 29 tiros porque uno fue desde medio campo. De esos, 19 ó 20 son cómodos y hay como unos diez que el defensor del que tira tiene uno o dos pies dentro de la zona. O sea, eso es lo que está en nuestra mano y en lo que tenemos que trabajar para conseguir que los chicos tiren en esas condiciones», dice el guipuzcoano. Lejos de dejar de lado a sus chicos, García y sus ayudantes en el staff tratan de ayudar siempre a que aumente la eficacia de sus tiradores. «La forma en la que estamos intentando abordarlo es dar confianza, sumar y creo que lo mejor es dar un mensaje positivo a los jugadores».

Teniendo a Varela, Zubizarreta, Terry, McGhie (quien va a ser duda hasta última hora aunque el jugador quiere llegar al partido), Motos, Maiza, Hanzlik, Ansorregi, Korsantia, Rosa... es inaudito cómo el GBC esté promediando un pírrico 26,6% desde el 6,75. «Creo que los jugadores tienen esa capacidad para meter, están trabajando mucho y vamos a apoyarles porque no veo otra forma y darles confianza para que consigamos un día darle la vuelta y creo que a partir de ahí todo irá mejor», indica el entrenador guipuzcoano, quien considera que «si metemos pronto un par de tiros abiertos, nos va a dar confianza, seguro».

«Mentalmente no somos los más duros»

García está ocupado y preocupado por la situación del equipo y cómo revertirla. «Para mi también es nuevo porque nunca he estado en esta situación clasificatoria, señala. Tiene claro que «con un poco de buena fortuna, con algún tiro más metido, ahora mismo nuestro saldo hubiera sido otro». Circunscribiéndose al último choque ante el Fibwi, «hicimos casi todo mejor que el rival: más rebotes, más asistencias, perdimos menos bolas, robamos más... pero con ese 4 de 30 no pudimos ganar». También apunta que además se sumó que «fallamos once tiros libres y ahí también estuvimos mal».

«Pocas veces he tenido un grupo así, es de los mejores. Hoy entrenamos a las 11 y desde las 9.15 ya hay jugadores haciendo tiro»

Se deshace en elogios del grupo que tiene entre manos. «Pocas veces he tenido un grupo así, es de los mejores. Hoy entrenamos a las 11 y desde las 9.15 ya hay jugadores haciendo tiro», comenta. Eso sí, dice que «uno de los talones de Aquiles que podemos tener es que el grupo no es mentalmente muy duro. Las personas son como son y si, por ejemplo, Javi Nicolau es un buen tío, no se puede convertir en otra cosa. Sabemos lo que tenemos y vamos a confiar en que la cosa cambie».

En estas, con el aro que a veces se convierte en un dedal aparece el Zamora, que visita mañana (20.30 horas) el Amenabar Arena donostiarra. «Un equipo que destaca por la altura, muy alto en todas las posiciones. Y luego también es un equipo con un bagaje táctico muy, muy grande. Son capaces de hacer diferentes propuestas y que hasta el momento es el segundo equipo más anotador de la competición y el primero en asistencias».

Quiere esto decir que el trabajo defensivo y en rebote «será primordial» para poder sacar el encuentro adelante. En el Zamora juega Tyrrell Roberts, quien en tres partidos promedia 22,3 puntos por encuentro, siendo el máximo cañonero del equipo. «No creo que debamos hacer hincapié solo en un jugador si no ser capaces de hacer una defensa colectiva», instruye Sergio García. «Hay que intentar de nuestras cualidades hacer el máximo rendimiento y todos los equipos tienen lagunas, la nuestra pues bueno, es que mentalmente no somos los más duros en líneas generales, pero hay que intentar ayudarles. Intentar más mensajes positivos que negativos porque es la forma que creo que podemos mejorar».

Si el GBC gana mañana se instalará en la parte media de la tabla y quedará un exigente desplazamiento a Fuenlabrada antes del primer parón en la competición.