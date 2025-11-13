Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio García, con gesto preocupado, durante un encuentro en el Amenabar Arena. Lobo Altuna

Sergio García: «Nos falta meter un par de tiros abiertos y cambiarán las cosas»

El entrenador del GBC, la víspera de recibir al Zamora, cree que «hay que mandar mensajes posisivos» a los jugadores y confía en revertir la situación

Raúl Melero

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:18

Los detalles. Esos que marcan una temporada o inclinan una final o un campeonato. Esos que le han privado, según el análisis que se hace ... desde dentro, al Gipuzkoa Basket de navegar en la tabla con más holgura que la actual situación, en el fondo de la clasificación y con una sola victoria y cinco derrotas. «Somos el peor equipo desde el triple, las estadísticas son claras», dice sin tapujos Sergio García, consecuente con la marcha del equipo.

