Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ansorregi, Korsantia y Nicolau, durante un entrenamiento. LOBO ALTUNA
Gipuzkoa Basket

Que las sensaciones sean la antesala del resultado

El Inveready GBC recibe al Fiwbi Palma (18.00), con las bajas de McGhie y la duda de Ngom, y el objetivo único de subir la segunda victoria

Raúl Melero

Raúl Melero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No hay urgencias clasificatorias. No es una final. Sin embargo conviene que el Inveready Gipuzkoa Basket derrote esta tarde (18.00, LaLiga Sports) al Fibwi ... Palma en el Amenabar Arena. Esa delgada línea roja que separa la tranquilidad del triunfo y la angustia de la derrota. En teoría el conjunto balear es un rival asequible. Un recién ascendido y que lo lógico sería a un triunfo guipuzcoano. Así, el GBC se encaramaría a la mitad de la tabla. Pero la derrota, hunde de oscuridad el arranque liguero y metería en el pozo de la tabla a los guipuzcoanos con un solo triunfo en seis comparecencias. Demasiado poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Que las sensaciones sean la antesala del resultado

Que las sensaciones sean la antesala del resultado