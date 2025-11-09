Que las sensaciones sean la antesala del resultado

No hay urgencias clasificatorias. No es una final. Sin embargo conviene que el Inveready Gipuzkoa Basket derrote esta tarde (18.00, LaLiga Sports) al Fibwi ... Palma en el Amenabar Arena. Esa delgada línea roja que separa la tranquilidad del triunfo y la angustia de la derrota. En teoría el conjunto balear es un rival asequible. Un recién ascendido y que lo lógico sería a un triunfo guipuzcoano. Así, el GBC se encaramaría a la mitad de la tabla. Pero la derrota, hunde de oscuridad el arranque liguero y metería en el pozo de la tabla a los guipuzcoanos con un solo triunfo en seis comparecencias. Demasiado poco.

Conviene en estos casos escuchar la voz del entrenador del GBC. «Siempre urge ganar», dice Sergio García. «Si miramos todos los partidos, creo que iríamos en una situación normal porque hemos perdido contra tres equipos top, hemos ganado a Cartagena y perdido contra Tizona. Siempre hay que intentar ganar, ahora y en la jornada 32, así que tenemos que estar más tranquilos con el resultado y concienciados en cómo hacer las cosas».

El técnico altzatarra insiste en que el GBC ha demostrado su potencial, en el partido contra el Obradoiro, la segunda parte ante el Estudiantes o en el choque frente al Cartagena. «Somos conscientes de que en las últimas fechas no lo hemos hecho bien y tenemos que recuperar ese nivel», confiesa García.

No podrá contra con Tyler McGhee y Tanor Ngom es seria duda para el choque. El partido para García «es de gran dificultad» con jugadores como el donostiarra Jon Ander Aramburu (7,6 puntos y 4,8 rebotes de media) muy bien asociado con el cubano Pedro Bombino, una de las sensaciones de la liga que promedia 13,6 puntos por encuentro. Por fuera, el puertorriqueño Vázquez, el uruguayo Capalbo y el estadounidense Bracey son de gatillo fácil con lo que no vale relajarse ante los baleares. El GBC debé recordar que ha tenido tramos de buen juego este curso y ejecutarlo.