Sekulic: «Es una gran oportunidad venir al Delteco GBC»

Miércoles, 26 septiembre 2018, 15:09

El Delteco GBC ha presentando esta mañana al pívot montenegrino

Blagota Sekulic (1982) pívot de 2,10 de altura que llega desde el Baloncesto Fuenlabrada, donde ha militado las dos últimas temporadas. Es un jugador que conoce a la perfección la Liga Endesa, ya que ha jugado en varios equipos de la competición. Recala en el conjunto donostiarra para una temporada.

Sekulic ha asegurado durante su presentación que «estoy muy feliz por estar aquí, sobre todo después de la lesión que tuve el año pasado en el tendón de Aquíles. He vivido 6-7 meses muy duros en los que no sabía si volvería a jugar a baloncesto. No quería acabar mi carrera de esa manera y para mi es una gran oportunidad venir a un club como el Delteco GBC. Estoy totalmente recuperado de mi lesión y me encuentro al cien por cien, aunque todavía tengo trabajo por delante. Estoy aquí para ayudar al equipo en todo lo que necesite y también para volver disfrutar del baloncesto».

Respecto al encuentro que abrirá la temporada para el GBC el domingo (12.30 horas) ante el Fuenlabrada, el montenegrino ha declarado que «es el primer partido de la temporada y todavía hay muchas incógnitas. El Fuenlabrada es un equipo muy fuerte, que estrena técnico en el banquillo y también algún que otro fichaje. Como nosotros, también han padecido lesiones. Habrá que esperar al domingo para ver el nivel que ofrecemos ambos equipos. Si el míster me necesita, estoy totalmente disponible para el partido. Es importante empezar con buenas sensaciones y ganar el primer partido».