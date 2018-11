Gipuzkoa Basket Santiago es un buen sitio para echar a correr Con ganas. La plantilla del GBC realiza ejercicios de calentamiento en Illunbe. / M. FRAILE Quiere hacer bueno su triunfo de la semana pasada y encaramarse a costa del Obradoiro (20.30 h.) a la parte media de la tabla RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 noviembre 2018, 08:57

En esta época de pruebas atléticas populares, con la Behobia como punto álgido, con miles de guipuzcoanas y guipuzcoanos entrenando a todas las horas que el día, y sobretodo el trabajo, permite, el Delteco Gipuzkoa Basket quiere echar a correr para escaparse de los puestos de color rojo de la clasificación.

Para ello deberá doblegar hoy al Obradoiro gallego en su feudo del Fontes Do Sar (20.30 horas, Movistar Plus ). Si los de Valdeolmillos se hacen con el triunfo, pasarán a los santiagueses y cerrarían una semana de ensueño, con dos triunfos y la demostración de que este equipo puede ganar encuentros en el máximo nivel. Y es que, como los runners que invaden la geografía guipuzcoana por estas fechas, el GBC está en ese momento de hacer marca. Hoy es el Obradoiro y la semana que viene será ante el Burgos en Illunbe. No son finales, ni mucho menos, pero después hay dos visitas al Real Madrid y Valencia Basket. Las dos únicas canchas donde el Gipuzkoa Basket nunca ha ganado en sus once años en la ACB. Así que ya saben de qué les hablo...

Aunque esté mal decirlo, el cuadro donostiarra deberá copiar el examen del domingo pasado. Si está a ese nivel, se traerá el triunfo seguro. Porque ante el Herbalife se agarró durante la primera parte del partido al resultado, no tuvo momentos de brillantez pero tampoco grandes fisuras y jugó su mejor baloncesto cuando peor estaba el rival. Por ello fue ganando por 20 puntos y la victoria se quedó en Illunbe. Aunque hoy el partido será de otro tipo. Pasamos de un recorrido llano, a las cuestas de la Behobia.

Controlar el triple gallego

El principal arma del Obradoiro, bien lo sabe Alberto Corbacho, es el triple. Moncho Fernández diseña sus ataques con bloqueos indirectos para liberar a sus tiradores, donde sobresale Kostas Vasileiaidis. El griego es un tirador de rachas y además muy efectivo. Promedia un 42% desde el arco y si calienta su muñeca es complicadísimo de parar. Sabat, Navarro, Obst, Stephens o Singler amenazan también desde el triple a cualquiera que les deje un metro, con lo que la defensa donostiarra debe rayar a gran altura.

El belga De Zeeuw reaparecerá después de haberse perdido un par de partidos y los servicios médicos del Obradoiro hacen todo lo posible para que Nacho Llovet pueda ser de la partida. El ala pívot catalán sufrió una rotura fibrilar en el vasto interno del cuádriceps derecho y es seria duda para el choque de hoy. Moncho Fernández aseguró en la previa que el GBC «es un equipo que defiende muy bien y que tiene las cosas claras en ataque. En muchos aspectos nos identificamos con el baloncesto que ellos hacen. La clasificación no refleja para nada quiénes son como equipo».