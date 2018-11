El GBC, sin opción en Madrid

Clara derrota del Delteco Gipuzkoa Basket con el Real Madrid, 104-71, en un choque que se rompió ya en el primer cuarto. Aguantó el cuadro de Valdeolmillos hasta el minuto cinco de encuentro , con empate a once. A partir de ahí Campazzo, Ayón, Felipe Reyes y Carroll apretaron el acelerador para irse primero por once, 22-11 y después por diecinueve (37-18, minuto 13). Hasta ahí llegó la oposición guipuzcoana, que fue un juguete a manos del cuadro merengue en el que no jugaron ni Llull, ni Rudy Fernández ni Randolph.

El Madrid llegó a los treinta puntos de diferencia en el minuto 28, 75-45, y las diferencias en el marcador no variaron mucho hasta el final del choque. Por parte donostiarra los máximos anotadores fueron Vyacheslav Bobrov y Duda Sanadze con quince puntos cada uno. Aún no se sabe si el georgiano seguirá ligado al GBC puesto que fichó por un mes y hoy acaba su relación contractual. La semana que viene, el Delteco viajará a la Fonteta para medirse al Valencia Basket (sábado 20.30 horas).