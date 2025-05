Para cuándo el videoarbitraje

Comenta Compartir

Vaya mérito el de los entrenadores. Me pongo en la piel de Yon González y Iosu Alberdi, los ayudantes de Mikel Odriozola y me entra ... el estrés. O la mala leche. Tener que volver a ver el partido del domingo para sacar cortes y tener que enseñárselo a los jugadores. ¡Vaya faena! Volver a ver los últimos minutos donde las decisiones parciales del trío arbitral decantaron el partido hacia un lado. El que suscribe también lo hizo ayer y se me quedó casi peor cuerpo que el domingo.

Esto es deporte y es posible que el Inveready hubiera perdido. El partido estaba apretado y lo único cierto es que los guipuzcoanos llegaron al minuto final con ventaja en el marcador, 80-83 tras canastón de Johnson y 39 segundos por jugarse. Honestamente hay que decir que el Inveready tuvo, después del lío, un tiro para ganar y que Daishon Smith no pudo aprovechar. O que N'Guessan hizo un discreto 3 de 11 desde el tiro libre. Sin embargo el show de Granger acaparó todas las miradas. En un minuto y medio el ex de Baskonia lanzó nueve tiros libres y su equipo en todo el partido 40. Doce más que el Gipuzkoa Basket. La sobreprotección arbitral al base del Estudiantes fue demasiada. No se puede considerar una antideportiva la acción de Díaz sobre Granger. Claro que le agarra, pero no antideportivamente. El castigo que sufrió la escuadra guipuzcoana fue tan duro como inexplicable. Garino, varios minutos antes hizo una falta mucho más antideportiva. Por poner un ejemplo. Y otra vez se vuelve a poner en tela de juicio la difícil labor arbitral. Porque el rasero siempre cambia y suele ser siempre en favor del más poderoso, el Estudiantes en este caso. Parece que hay que llegar con quince de ventaja ante estos equipos para tener un fin de partido tranquilo. Algo bastante complicado, dicho sea de paso. El choque del domingo es un ejemplo: el GBC rayó a un nivel altísimo y se llegó a un final apretado. Cambia mucho la película de un 2-0 a un 1-1. Sobre todo psicológicamente porque el GBC se tiene que poner en el papel de ganarle tres veces seguidas a un equipazo. Solicitó Mikel Odriozola en la rueda de prensa posterior al partido de Madrid el 'instant replay' -que los árbitros se apoyen en el vídeo para dirimir jugadas confusas- y así la competición será más justa. Cada vez hay mejores jugadores, cada vez se juega más rápido, hay más talento sobre la pista... pero los colegiados siguen siendo los mismos. Se pide que haya una evolución en la competición, pero en una de las patas más importantes, la que imparte justicia, no la hay. Ojalá el viernes veamos un gran partido, que gane el mejor, pero que no hablemos de los árbitros.

