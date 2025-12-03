Raül Blanco y Sonia Esturo se suman al Consejo de Administración del Gipuzkoa Basket

DV Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Donostia Askatuak Gipuzkoa Basket Saskibaloi S.A.D. celebró este miércoles su Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobaron las cuentas de la temporada 2024-2025 y el presupuesto de la temporada 2025-2026 con un respaldo unánime de los accionistas del club, que ratificaron su confianza en la gestión del Consejo de Administración de la entidad deportiva. Estuvo representado el 79% del accionariado.

El club guipuzcoano cerró el ejercicio 2024-2025 con un resultado positivo, consolidando así su objetivo de afianzar la senda de estabilidad económica tras cuatro ejercicios económicos consecutivos positivos. El club fortalece al mismo tiempo su posición de balance con un aumento relevante del patrimonio neto hasta alcanzar la cifra de 796.983 euros, apoyado en el resultado positivo del ejercicio 2024-2025, junto a una ampliación de capital de 301.050 euros, completada en el transcurso de la temporada. Al mismo tiempo, la entidad consigue reducir significativamente su deuda en un 50,8% respecto al ejercicio anterior, situando la cifra de endeudamiento a corto plazo en 71.782 euros.

La Junta General de Accionistas aprobó también un presupuesto para la actual temporada 2025-2026 de 1.872.847 euros, lo que representa un aumento del 7,35% respecto a la temporada anterior.

En otro punto del orden del día, la Junta General de Accionistas ratificó, a propuesta del Consejo de Administración, el nombramiento de Raül Blanco y Sonia Esturo como nuevos consejeros.

Raül Blanco es director ejecutivo de estrategia de la empresa guipuzcoana SAPA. Anteriormente fue en dos etapas sucesivas, Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y Presidente de Renfe. Sonia Esturo es Secretaria General del Orfeón Donostiarra.

Buena salud económica

El presidente de Gipuzkoa Basket, Nacho Núñez, destacó en su intervención ante la Junta General de Accionistas la buena salud económica del club y la apuesta decidida «por profundizar en la estabilidad económica como herramienta más adecuada para fortalecer el proyecto deportivo y ahondar en su vocación social a través de la actividad de la Fundación Gipuzkoa Basket».

Agradeció en su intervención el respaldo mayoritario de los accionistas, el apoyo de las instituciones y el compromiso de todos los patrocinadores, asegurando que la voluntad del club es «seguir creciendo con la ilusión de contribuir decisivamente al desarrollo del baloncesto guipuzcoano». Destacó en ese sentido el desarrollo y consolidación durante la temporada pasada del proyecto Gipuzkoa Basket Harrobia «que nació hace un año con el afán de aglutinar a todo el baloncesto guipuzcoano en colaboración con los clubes del territorio, la Federación Guipuzcoana de Baloncesto e instituciones como la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia».

En ese sentido, expresó su satisfacción por el hecho de que todos los clubes guipuzcoanos sin excepción avalen este proyecto, subrayando que Gipuzkoa Basket «quiere que la base deportiva del club se afiance en el futuro alrededor del proyecto Gipuzkoa Basket Harrobia».

El presidente de la entidad se mostró también ilusionado «con la oportunidad que se abre para el futuro de Gipuzkoa Basket y del conjunto del baloncesto guipuzcoano con el proyecto de remodelación integral del actual Amenabar Arena», manifestando su plena confianza en que el compromiso institucional entre el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia «pueda transformar este ambicioso proyecto en una feliz realidad en el plazo de tiempo más breve posible».

