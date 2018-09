Gipuzkoa Basket «Quiero volver a disfrutar sobre la cancha y ayudar» Blagota Sekulic posa con la bufanda del Delteco GBC, ayer sobre el parqué de Illunbe. / MICHELENA El pívot montenegrino Blagota Sekulic asegura estar recuperado «al cien por cien» de la lesión en el tendón de Aquiles que le impidió jugar seis meses IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 27 septiembre 2018, 07:17

«No creo que tenga que demostrar nada a nadie. Lo que quiero es volver a disfrutar sobre la cancha y ayudar al equipo en todo lo posible». Son las palabras del pívot Blagota Sekulic (Podgorica, 1982), último fichaje que completa la plantilla del Delteco GBC y que ayer fue presentado en el Donostia Arena.

El internacional montenegrino llega a Donostia para una temporada. Es un jugador que conoce a la perfección la Liga Endesa, ya que ha jugado en varios equipos de la competición. La pasada temporada estuvo en las filas del Montakit Fuenlabrada -primer rival del Delteco en el arranque de la ACB al que se enfrentará el domingo a partir de las 12.30 horas en Illunbe-, con el que disputó 20 encuentros, promediando 6.8 puntos, 4.5 rebotes, 7.9 de valoración en 20 minutos. «Es el primer partido de la temporada y todavía hay muchas incógnitas. El Fuenlabrada es un equipo muy fuerte, que estrena técnico en el banquillo y también algún que otro fichaje. Como nosotros, también han padecido de lesiones. Habrá que esperar al domingo para ver el nivel que ofrecemos ambos equipos. Si el míster me necesita, estoy totalmente disponible para el partido».

El pívot de 2,09 metros sufrió una rotura parcial intrasustancia en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda allá por el mes de marzo, cuando por aquel entonces se encontraba en el Fuenlabrada. Sekulic cayó lesionado justo antes del encuentro de cuartos de final de la Copa contra el Herbalife Gran Canaria. Por suerte para el Delteco GBC y todos sus aficionados, el montenegrino se encuentra totalmente recuperado. «Estoy muy feliz por estar aquí, sobre todo después de la lesión que tuve el año pasado. He vivido 6-7 meses muy duros en los que no sabía si volvería a jugar a baloncesto. No quería acabar mi carrera de esa manera y para mi es una gran oportunidad venir a un club como el Delteco GBC. Estoy totalmente recuperado de mi lesión y me encuentro al cien por cien, aunque todavía tengo trabajo por delante. Estoy aquí para ayudar al equipo en todo lo que necesite y también para volver a disfrutar del baloncesto. Estoy muy feliz por volver a jugar en la Liga Endesa. Es la mejor liga de Europa y el Delteco es un club de un gran nivel. Aquí voy a disfrutar mucho».

«Lucha y paciencia»

La temporada del Delteco se presenta más complicada que nunca. Pese a ello, Sekulic asegura trabajo y compromiso por parte de todos. «Vamos a ser un equipo que va a luchar y dar el máximo en cada partido y entrenamiento. Creo que con el paso de las jornadas vamos a ir mejorando poco a poco. Lo más importante es que luchemos en cada partido y tengamos paciencia. Es importante empezar con buenas sensaciones y ganar el primer partido del domingo ante el Fuenlabrada».