Gipuzkoa basket Quiere seguir en la cresta de la ola Reed Timmer se dispone a lanzar a canasta. / MICHELENA El Gipuzkoa Basket recibe en el Gasca al Huesca (18.00 horas) con la intención de sumar su segundo triunfo consecutivo RAÚL MELERO Domingo, 13 octubre 2019, 09:16

Como el surfista que viene de coger una buena ola y ve que la serie puede ser buena, el Delteco GB quiere aprovecharse de la inercia positiva que dejó su primer triunfo la pasada semana ante el Leyma Coruña y repetirlo esta tarde (18.00 horas) en el Josean Gasca ante el Levitec Huesca.

Esa ola que confirme lo bueno que propuso hace siete días la escuadra de Marcelo Nicola y que hará falta para acometer los encuentros duros de esta temporada. Hoy toca el Huesca y la semana que viene Marín. Partidos asequibles dentro de la dificultad que existe en deporte profesional. Sin embargo, todo lo que no sea un balance de 3-1 para el Gipuzkoa Basket dentro de dos semanas sería una sorpresa. Tal cual. Un buen arranque es necesario para demostrar a los rivales que el GB está dentro del ramillete de favoritos, para mostrar a los seguidores que efectivamente es un equipo fiable y para dotar de confianza al grupo. Después vendrán los envites que pueden valer un ascenso. Los que haya que jugar contra Breogán, Palma, Palencia, Melilla o Valladolid.

El Delteco derrotó en pretemporada a su rival de hoy, pero como se apresuró a decir Marcelo Nicola «ese partido no vale de nada». La realidad es que los oscenses han sumado dos triunfos en los dos partidos que han jugado (Cáceres y Granada). No son favoritos para el día de hoy, pero el GB puede empezar a perder el choque si no se toma en serio a su rival.

No hay bajas en el conjunto guipuzcoano a excepción de Julen Olaizola. Los otros once jugadores estarán a las órdenes de Nicola para intentar subir la segunda victoria al casillero. El triunfo ante el Coruña dejó claro que, rindiendo como local, el equipo no puede jugar simplemente a un intercambio de golpes por mucho que los guipuzcoanos tengan más pegada que el resto de equipos.

Los máximos anotadores fueron cuatro componentes del quinteto inicial (Timmer, Murphy, Rozitis y Dee). Sin embargo, los que dinamitaron y dinamizaron el choque fueron Oroz, Motos y Mikel Úriz. Moraleja: todos los jugadores van a ser importantes para sacar los partidos adelantes. Hoy, seguro que también. Por cierto, ¿qué pasa si el 10% de los espectadores que acuden al partido de la Real en Anoeta, les apetece ir al Gasca? Bendito problema para el Delteco Gipuzkoa Basket.

Vucetic y Dani García

El Levitec Huesca se presenta esta tarde en el Gasca con dos triunfos en su casillero. El exjugador del Iraurgi Vasilje Vucetic es el máximo anotador del cuadro aragonés. El poste de 2,07 de estatura hizo 17 y 23 puntos en las dos victorias del Levitec y es la principal arma ofensiva. Al talento interior del serbio se le une la capacidad generadora del Dani García, quien ha dado 7 y 10 asistencias en las victorias ante cacereños y granadinos. El Huesca es un conjunto que da 14,5 pases de canasta de media, lo que quiere decir que es un equipo que juega redondo y que sabe tener paciencia para encontrar el mejor tiro posible.

Guillermo Arenas, entrenador oscense, tiene claro que para lograr el triunfo necesita dejar al Gipuzkoa Basket «con una puntuación baja. Si no estamos a un alto nivel se irán de forma cómoda», insistió, quien cumple su tercera temporada en Huesca.