«Este próximo partido tiene que ser el de hacer 'clic'»

La plantilla del Gipuzkoa Basket es consciente de que necesita sumar victorias para estar en una posición clasificatoria más acorde con el potencial que tiene ... la plantilla. Aitor Zubizarreta y Javi Nicolau son conocedores de que el 1-5 que campea ahora mismo en su casillero de triunfos y derrotas es mejorable. «Estamos bien porque el trabajo en el día a día está siendo bueno, entonces eso nos da fuerza. Yo creo que si el trabajo no hubiera sido bueno pues estaríamos más jodidos, más preocupados», comenta Zubizarreta aunque sabe que «la derrota del domingo pasado fue muy dura».

Nicolau apunta además que «no acaban de salir los resultados, no acabamos de plasmar el trabajo que hacemos aquí con lo que se ve el fin de semana». El castellonense sabe que el examen de cada jornada es el partido. «Se te juzga por lo que haces el fin de semana, sin contar los días que estamos aquí currando». Es consciente de que el equipo debe «intentar plasmar o llegar al partido, mostrando lo que hemos trabajado y con la confianza y la tranquilidad de que hemos nosotros hecho el trabajo previo bien».

Los partidos donde el GBC ha estado mal desde el tiro de tres se han perdido y urge recuperar la confianza desde el triple

Ni el base ni el pívot tienen una gran certeza de qué ha podido pasar para que se escapen partidos como el último ante el Fibwi Palma o el de Copa frente a Palmer, donde el GBC estuvo muy por debajo de sus prestaciones. «Sabemos que el nivel de la liga es altísimo y que no hay enemigo fácil. No hemos estado bien y vamos a necesitar un punto más de energía en los siguientes partidos», anuncia 'Zubi'. Asegura que el choque de mañana ante Zamora (Amenabar Arena, 20.30 h.) «tiene que ser el que nos haga hacer 'clic'. No cabe duda que después de ganar se afronta la semana mucho mejor», cuenta el azkoitiarra.

Las cinco derrotas que ha cosechado el equipo (Coruña, Estudiantes, Obradoiro, Tizona y Fibwi) tienen un denominador común: cuando el equipo no ha tirado bien de tres, lo ha pagado. «Es así, además con la importancia que tiene el triple en el baloncesto moderno», asume Zubizarreta, uno de los capitanes del equipo. El GBC hizo un 1 de 22 el primer día, y en los dos últimos encuentros ha hecho 5 de 19 y 4 de 30 desde la línea. «Tenemos buenos tiradores pero no están entrando», defiende el base guipuzcoano. La solución cree que tiene que ser «tirar con confianza, que no tengamos ansiedad», apunta Zubizarreta. Algo que también le viene bien a los interiores. «Si se mete de fuera, tenemos más espacio nosotros», explica Nicolau, quien promedia 7,7 puntos y 3,7 rebotes por encuentro, «y también para que los compañeros puedan penetrar».

«Estaríamos más preocupados si el trabajo entre semana no fuera bueno», comenta Aitor Zubizarreta

Ambos saben que el partido de mañana «va a ser una batalla», contra un Zamora que juega «rápido y con muchas posesiones, al estilo de Tizona», dice el pívot de Castellón. Jugar nuevamente de local tiene que ser «un plus para nosotros», como comenta Zubizarreta quien es consciente de que la afición no esperaba este saldo a estas alturas. «Está claro que el domingo pasado por la noche te comen los demonios por la derrota pero insisto que el trabajo que se hace está siendo bueno y eso nos llevará a ganar partidos».