Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolau y Zubizarreta, ayer antes del entrenamiento. IVÁN MONTERO
Gipuzkoa Basket

«Este próximo partido tiene que ser el de hacer 'clic'»

Zubizarreta y Nicolau ven el choque de mañana ante Zamora en casa como «una oportunidad» de recuperar la confianza y subir puestos en la tabla

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La plantilla del Gipuzkoa Basket es consciente de que necesita sumar victorias para estar en una posición clasificatoria más acorde con el potencial que tiene ... la plantilla. Aitor Zubizarreta y Javi Nicolau son conocedores de que el 1-5 que campea ahora mismo en su casillero de triunfos y derrotas es mejorable. «Estamos bien porque el trabajo en el día a día está siendo bueno, entonces eso nos da fuerza. Yo creo que si el trabajo no hubiera sido bueno pues estaríamos más jodidos, más preocupados», comenta Zubizarreta aunque sabe que «la derrota del domingo pasado fue muy dura».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: Â«Ni los del propio pueblo pueden pronunciarloÂ»
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Este próximo partido tiene que ser el de hacer 'clic'»

«Este próximo partido tiene que ser el de hacer &#039;clic&#039;»