Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Terry pelea un rebote, este martes en Illunbe. Iván Montero
Copa

Las prisas no son buenas consejeras

El GBC, eliminado de la Copa tras un mal día en el tiro, con muchas pérdidas que le hacen ir a remolque y le condenan una excesiva precipitación

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 21 de octubre 2025, 22:51

Comenta

Cuando hay mucha prisa, el autobús se suele escapar. No es un buen consejo arañarle segundos al reloj y eso condenó al GBC. Lo que ... parecía un partido propicio para confirmar el triunfo ante el Cartagena se convirtió en una tortura para el equipo de Sergio García, que no supo hacer frente al acierto del Palmer, que ayer estrenó su casillero de triunfos. No sigue la Copa para el Gipuzkoa Basket, que descansa este fin de semana y será el cuadro balear el que se mida al Estudiantes en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  4. 4 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  5. 5 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  6. 6

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  7. 7 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  8. 8 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  9. 9 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  10. 10 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las prisas no son buenas consejeras

Las prisas no son buenas consejeras