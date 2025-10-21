Las prisas no son buenas consejeras

Cuando hay mucha prisa, el autobús se suele escapar. No es un buen consejo arañarle segundos al reloj y eso condenó al GBC. Lo que ... parecía un partido propicio para confirmar el triunfo ante el Cartagena se convirtió en una tortura para el equipo de Sergio García, que no supo hacer frente al acierto del Palmer, que ayer estrenó su casillero de triunfos. No sigue la Copa para el Gipuzkoa Basket, que descansa este fin de semana y será el cuadro balear el que se mida al Estudiantes en Madrid.

El choque arrancó con dos potencialidades muy claras. En el GBC la superioridad en la zona de Javi Nicolau, siete puntos de los primeros diez tantos de los guipuzcoanos. En el Palmer, el acierto en el triple. Y Pitágoras, un tipo sabio, ya decía que si se suma más veces de tres que de dos ya se sabe quién va por delante. El cuadro balear lanzaba con comodidad y lo enchufaba todo. Ander Urdiain conectó cuatro triples en menos de siete minutos y el Palmer fue liderando el choque en todo momento gracias a su acierto. En el GBC no había canastas apuntadas desde más allá del 6,75.

Inveready GBC Varela (3), Terry (8), Ansorregi (10), Rosa (0) y Nicolau (11) -quinteto inicial- Zubizarreta (10), Maiza (0), Hanzlik (10), Motos (11), Korsantia (11), McGhie (5) y Ngom (1)T3:7/24 T2:22/36 TL:11/14 REB:27ASIS:14 ROB:11 PERD:18 VAL:79 76 - 86 Palmer Hollowell (4), Feliu (8), Urdiain (12), Carralero (9) y Dike (8) -quinteto incial- Frierson (10), Chapela (7), Scariolo (10), Almenta (1), Comendador (10) y Massoud (7)T3:13/28 T2:19/34 TL:9/13 REB:26ASIS:15 ROB:11 PERD:14 VAL:91 Parciales: 13-22, 38-39 (descanso) 54-63 y 76-86 (final)

Árbitros: Adán, Gómez y Muñoz. Sin eliminados.

Incidencias: Unos 400 espectadores. Primera eliminatoria de Copa.

La máxima renta de los visitantes llegó tras canasta de Dike, 16-27, que obligó a Sergio García a parar el choque. Fue espabilando poco a poco el Inveready apoyándose en Korsantia y los primeros triples de Varela y Terry. Zubizarreta anotó con adicional y Nicolau puso al cuadro local por delante 33-32 (min. 18). El choque llegó igualado al descanso pero otra vez el juego, sin un referente interior claro del Palmer, confundió al Gipuzkoa Basket, que era todo lo contrario a un equipo fluido.

Se estiró el Palmer aprovechando las pérdidas de los guipuzcoanos, que intentaban ponerse a rebufo. Una técnica por retener el balón a McGhie cuando había puesto al equipo a cinco, supuso un tiro libre y triple de Frierson, 52-61 (min. 29), el decimotercero de 26 intentos. Un tremendo 50% de efectividad. Le entraron las prisas al GBC en el cuarto final y ya se sabe que no son buenas consejeras. El Palmer castigó todos los balones que se dejó por el camino y tuvo una máxima de 21 puntos. Al final, los cuatro guipuzcoanos, más Hanzlik, maquillaron un doloroso marcador.