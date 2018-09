Gipuzkoa Basket La pretemporada del GBC, marcada por las lesiones Partido del GBC frente al Betis. / Lobo Altuna Solo siete jugadores han podido disputar todos los encuentros hasta el momento y varios llegarán justos al arranque liguero RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 15 septiembre 2018, 08:53

No está siendo una pretemporada sencilla para el Delteco Gipuzkoa Basket. Algo que ya se podían esperar los rectores y técnicos el cuadro guipuzcoano por la composición de la plantilla y el estado físico de varios jugadores. «No me gusta ser pobre en el deporte profesional», fue la frase que acuño hace tiempo Miguel Santos, actual presidente de honor del club. Esa reflexión martillea constantemente al GBC que, partiendo casi siempre de los últimos puestos en lo que se refiere a recursos para confeccionar la plantilla, debe apostar por jugadores que quieren hacerse un nombre en la Liga o que han tenido algún problema físico, solucionable obviamente, para volver a labrarse un hueco en la llamada segunda mejor Liga del mundo.

En los tres amistosos que ha disputado el equipo guipuzcoano -TAU Castelló, Baskonia y Fuenlabrada- solo siete jugadores han podido participar en todos los encuentros. Son Dani Pérez, Gaizka Maiza, Garrett Nevels, Xabi Oroz, Alberto Corbacho, Miquel Salvó y Mou Barro. Los tres jugadores cedidos al Juaristi ISB (Beraza, Azpeitia y Sanz) han tenido que completar las plantillas disponiendo de varios minutos. Al que más opciones ha dado Sergio Valdeolmillos ha sido al errenteriarra Xabi Beraza.

Beqa, Faverani, Sekulic...

Los casos de Burjanadze y de Vítor Faverani son todo un ejemplo. El primero se pasó la campaña anterior en blanco sin disputar ningún partido tras operarse de la rodilla. El georgiano atesora muchísima calidad en sus manos pero su rendimiento irá directamente ligado a su estado físico. Sergio Valdeolmillos no ha podido contar con él y se espera que hoy pueda debutar con el GBC ante el Zaragoza de Porfi Fisac. Como mucho, Burjanadze jugaría tres amistosos antes del inicio de la temporada y, en principio, se le racionarán mucho los minutos para no arriesgar. Algo parecido ocurre con Vítor Faverani, quien ha jugado solo veinte encuentros en las dos últimas temporadas. El brasileño no está en las mínimas condiciones para jugar y quizá hoy tenga algún minuto suelto por la escasez de centímetros que hay en el equipo donostiarra, con Mouhamed Barro y sus 2,05 como único pívot puro.

Por ello, los responsable del GBC están a punto de cerrar la incorporación de Blagota Sekulic, aunque el montenegrino no pudo acabar la temporada pasada con el Fuenlabrada debido a una lesión en el tendón de Aquiles, de la que está plenamente recuperado. Ha jugado un par de amistosos con su selección y su condición es buena. Si finalmente ficha por el GBC podría estar para los dos últimos encuentros amistosos, lo mismo que Vyacheslav Bobrov, que está jugando con Ucrania.

Además, el base mexicano Jorge Gutiérrez está poniéndose a punto. Hoy no jugará y parece que no lo hará tampoco el jueves ante el Burgos. Solo le quedaría el amistoso del día 23, el último antes de arrancar la Liga. Hay que añadir a Van Lacke, que sufrió una rotura de fibras y se espera que evolucione de forma favorable.