Presentado Tomislav Zubcic, el nuevo fichaje del Manresa Viernes, 11 enero 2019, 07:56

El rival del Gipuzkoa Basket el domingo a las 12.30 horas en Illunbe, el BAXI Manresa, presentó ayer a su nuevo fichaje, el ala-pívot croata de 28 años Tomislav Zubcic. Servirá de relevo del también interior Marko Lukovic, que no seguirá con el conjunto catalán dirigido por Joan Peñarroya por problemas físicos. Zubcic dijo que «siempre he querido estar en la ACB, que es la mejor liga de Europa y que cuenta con grandes equipos y jugadores. Me han hablado muy bien de Manresa y esperemos vivir grandes momentos». El jugador podría debutar el domingo en San Sebastián.