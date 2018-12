El . Los donostiarras han dejado dejó su peor versión para el cuarto final. No han entrado bien los jugadores de Sergio Valdeolmillos ya que han encajado un parcial 2-10 de salida. Se han rehecho con un par de buenas acciones de Burjanadze y Sekulic, pero el Unicaja no ha dejado desaprovechas su ventaja. Hasta este periodo el GBC había perdido solo cinco balones y en seis minutos se dejó los mismos. Los errores se pagan caro. Más a este nivel y muchísimos más contra equipos del nivel del Unicaja. Los malagueños castigaron cada error, Roberts llevó la manija y encontró dos tiros librados de Milosavlevic que han dado un ventaja casi definitiva, 74-84 (min. 36). El partido había estado tan cerca, pero en un abrir y cerrar de ojos se había esfumado. El Delteco no ha podido darle la vuelta, aunque lo ha intentado y solo ha podido ver cómo su rival ha ganado plácidamente