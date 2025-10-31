Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayoze Alonso sube el balón defendido por Nacho Varela. Tizona

Piernas frescas pero muñecas atascadas

El GBC cae fruto de su mal día en el tiro y de conceder 19 rebotes de ataque a un Tizona que no vio peligrar el partido

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:52

Siempre son raros los partidos en El Plantío. Lo advirtió Sergio García en la previa, como lo hizo temporadas atrás Mikel Odriozola. El Tizona burgalés ... juega con el acero en la mano, a mil por hora sobre su corcel, sin importarle aciertos y errores. El día que no estás atinado de cara al aro o el nivel físico baja un poco, palmas. Y es lo que sucedió. Los detalles dicen que el GBC no tiró de fuera nada bien, 5 de 19 en triples, perdió 16 balones y lo más grave, no candó el aro. El Tizona cogió 19 rebotes en ataque. Un dato: atrapó 22 en su propio aro.y eso le dio la friolera de quince tiros más a canasta.

