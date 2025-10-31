Piernas frescas pero muñecas atascadas

Siempre son raros los partidos en El Plantío. Lo advirtió Sergio García en la previa, como lo hizo temporadas atrás Mikel Odriozola. El Tizona burgalés ... juega con el acero en la mano, a mil por hora sobre su corcel, sin importarle aciertos y errores. El día que no estás atinado de cara al aro o el nivel físico baja un poco, palmas. Y es lo que sucedió. Los detalles dicen que el GBC no tiró de fuera nada bien, 5 de 19 en triples, perdió 16 balones y lo más grave, no candó el aro. El Tizona cogió 19 rebotes en ataque. Un dato: atrapó 22 en su propio aro.y eso le dio la friolera de quince tiros más a canasta.

El GBC acaba la sexta jornada, aunque solo ha jugado cinco partidos ya que le tocó descansar una semana, en las posiciones bajas de la tabla. Tres derrotas ante tres candidatos a ascender y la cuarta, en una pista difícil. Obviamente hay que meter una marcha más pero podría entrar dentro de los parámetros este arranque.

Tizona Alonso (2), Gil (3), Alonso (2), Seoane (15) Parrado (14) -quinteto inicial- Jackson (6), Tierins (2), Brown (2), Vilá (14), Huelves (8), Zidek (2) y Jofresa (11)T3:8/29 T2:25/46 TL:7/9 REB:41 (19)ASIS:16 PERD:13 ROB:8 VAL:88. 81 - 73 Inveready GBC Varela (11), Terry (10), Motos (0), Ansorregi (12) y Ngom (0) -quinteto inicial- Zubizarreta (6), Maiza (7) Hanzlik (3), McGhie (2), Rosa (3), Korsantia (15) y Nicolau (4)T3:5/19 T2:24/41 TL:10/18 REB:28 (11)ASIS:9 PERD:16 ROB:10 VAL:66. Parciales 25-15, 42-28 (descanso), 60-51 y 81-73

Árbitros López Herrada, Hurtado y Garvin. Sin eliminados

Dos triples de Parrado a Ngom llevaron al senegalés al banquillo y no volvió a jugar más. En la noche de Halloween el GBC se quiso vestir del terrorífico Tizona. Sergio García rotó más rápido que nunca en busca de piernas frescas y ritmo. Lo que no tuvieron sus jugadores en el arranque fue la muñeca engrasada. Solo Manex Ansorregi que capeó el temporal con seis puntos, 14-10 (min. 7).

No le iban del todo mal las cosas al GBC pero no perdonaban los locales, que cogieron diez de renta tras canasta de Jofresa.Llegó el primer triple del Inveready, obra de Maiza y un segundo del ibartarra que les ponía a rebufo comenzando el segundo cuarto, 24-18. Volvió a estirarse el Tizona conParrado ySeoane que alcanzó los once de renta, 35-24 (min. 17) momento en el que Sergio García paró el choque.El saldo de rebotes en ese instante era sangrante: 23-8 a favor de los locales. Se llegó al descanso con doce de desventaja pero había una esperanza: con poco que el GBC estuviera más acertado y candara su aro, seguro que iba a tener su oportunidad.NachoVarela yKorsantia aglutinaron posesiones y eso que el cuadro burgalés llegó a los 16 de ventaja.

Se bajó a los nueve con el último cuarto por empezar.Apesar de que no traccionaban ni McGhie, ni Hanzlik desde fuera, el GBC estaba a tiro. Seis puntos de Jackson pusieron las cosas más cuesta arriba y otra vez hubo que picar piedra. Korsantia castigó la defensa y el GBC llegó a estar a siete con minuto y medio por jugarse. Demasiado poco el truco o trato.