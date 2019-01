La peña de seguidores Omnes Uni pide responsabilidades Martes, 15 enero 2019, 07:06

La junta directiva de la peña Omnes Uni, una de las más activas del GBC, emitió en la mañana de ayer un comunicado en el que tilda la situación del club como «insostenible», no solo en el apartado clasificatorio sino por la «poca afluencia de público» a Illunbe. Además, carga duramente contra el entreandor, Sergio Valdeolmillos, a quien achaca «relegar» a jugadores de cantera a no tener minutos. Se critica la actitud del granadino en las redes sociales amén de las duras palabras que tuvo hacia el capitán, Xabi Oroz, y se insta a la directiva a que «si no encuentran a nadie contrastado», las riendas del equipo deberían ser para Sergio García y Bully Oyón.