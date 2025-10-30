El peligro llega desde todas las zonas El Tizona de Burgos, al que visita mañana el GBC, cuenta con múltiples armas en ataque y ocho jugadores que promedian entre 11 y 8 puntos

Raúl Melero Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una de las mayores virtudes de un buen equipo de baloncesto es tener varios jugadores con capacidad para anotar desde diferentes puestos y distintas situaciones porque eso complica mucho la tarea defensiva del rival. Se enfatiza a las figuras capaces de promediar 17, 20 o 25 puntos por partido pero lo realmente complicado es frenar a un equipo que tenga varias vías de anotación. Esa es la labor que va a tener por delante la defensa del Inveready Gipuzkoa Basket, mañana en El Plantío de Burgos a partir de las 20.45 horas. El equipo de Sergio García vuelve a jugar después de quedar apeado de la Copa en un mal partido y después de haber descansado el último fin de semana debido a que en esta Primera FEB con número de equipos impares siempre hay un equipo distinto al que le toca ver los toros desde la barrera cada semana. Tras cinco jornadas, Gipuzkoa Basket es penúltimo con una victoria.

Espera el Tizona, un equipo reconocido y reconocible contra el que se disputó hace dos temporadas un playoff a cara de perro y que se lo llevó el cuadro burgalés en el quinto y definitivo encuentro. Esta temporada, el Tizona ha incorporado al frente del banquillo a Jordi Justé, quien llevó el curso pasado al recién ascendido Cartagena hasta el playoff por el ascenso. Técnico muy parecido a Diego Ocampo por su querencia a jugar a un ritmo muy alto, con muchas posesiones y constante rotación de jugadores.

Quizá por ello, el Tizona cuenta con hasta ocho jugadores que promedian entre ocho y diez puntos. No hay nadie que aglutine mucho balón para irse hasta los 20 puntos; su gran virtud es el sumatorio de esfuerzos y de aciertos. Quien más anota es el escolta catalán Gerard Jofresa, con 11,4 puntos por encuentro. Le siguen el interior Ramón Vilá, con 11, y otro exterior como Marquis Jackson –debutante en la competición– con 10 puntos de promedio por choque.

A estos tres estiletes ofensivos se les unen Arnau Parrado (9,2), Andy Huelves (9), Rodrigo Seoane (8,4), y los dos Alonso, Totte y Ayoze (8). Ocho jugadores que certifican 75 puntos seguros para el equipo burgalés. Sus dos siguientes hombres más acertados al aro son el alero Gabriel Gil (7,2 puntos) y el interior Jan Zidek (6,4).

Equipos muy similares

Realmente los números son parecidos a los del GBC, que tiene cuatro jugadores con más de diez puntos de promedio (Terry, Varela, Korsantia y Nicolau) siendo el escolta estadounidense el máximo anotador con 14,2 tantos por choque.

El inicio del Tizona es casi calcado al del equipo guipuzcoano. Ha jugado un partido más pero su saldo es de un triunfo y cuatro derrotas. Todas ellas consecutivas ante Zamora, Fuenlabrada, Oviedo y Coruña. Su único triunfo llegó ante el Melilla en la jornada inaugural.

Llama la atención que sea un equipo con muchos puntos en las manos, como demuestran los promedios individuales de cada jugador, y que alcanza fácilmente los 90 puntos por choque. Aunque, ahora bien, permite 95 al rival, con lo que El Plantío mañana va a ser como Tombstone, un lugar para los pistoleros.

Biele-Palencia, el día 19

Por otra parte, el Biele ISB recibirá al Palencia el miércoles 19 a las 20 horas en la ronda de octavos de la Copa España FEB.

Temas

Gipuzkoa Basket

Reporta un error