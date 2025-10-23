«Mi padre fue jugador profesional de béisbol y siempre he vivido cerca del deporte»

us 19 puntos, con solo dos fallos, fueron lo que más se comentó mientras el público salía por las escaleras del Gasca tras la victoria ... del sábado ante Estepona. Le gusta tanto o más el juego de Luka Doncic, como el risotto del Borda Berri, y confía en que «este equipo tiene mucho potencial». No cabe duda que Paige Robinson mira más hacia arriba que hacia abajo. Donostia es su quinta residencia. Una historia que comenzó 25 años atrás muy lejos de aquí.

– En Bethany, Illinois.

– Eso es.

– ¿Cómo lo define?

– Un sitio muy pequeño. La población es de menos de 1.500 habitantes, el clásico sitio donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Hay mucho campo alrededor, ves tractores, picks-up, coches cuatro por cuatro...

– ¿La última vez que estuvo?

– Antes de venir fui a despedirme de mi familia, el 15 de agosto, así que no ha pasado tanto tiempo. Mis padres todavía viven allí con una de mis hermanas, otras hermanas se han mudado.

– Nace en Illinois, va al instituto, luego dos universidades, el año pasado enAlemania y ahora en Donostia.

– ¿Me he movido eh? (Sonríe) Es la vida del jugador profesional, tengo asimilado que es así y me lo tomo como algo normal, algo a lo que tienes que acostumbrarte. Si tengo que ir a otro continente para jugar al baloncesto, lo haré. Me encanta mi trabajo.

– Porque la universidad de Drury no está en Illinois...

– No. Es Missouri, pero he de decir que no estaba lejos de mi casa, a unas cinco horas.Después, cuando me cambié de universidad y llegué a Illinois State, estaba a hora y media.

– ¿Echa de menos sus años de universidad o prefiere ahora el baloncesto profesional?

– La universidad es una vida muy diferente al baloncesto profesional, obviamente. Hay muchas diferencias y estoy contenta de que tuve mi época en la universidad y pude disfrutar de esos años. Soy demasiado mayor para estar en esos años ahora –ríe–. Por otro lado, ahora he podido jugar en Alemania y en España. Como dije, me encanta lo que hago.

– ¿Estudió marketing?

– Eso es. Y gestión deportiva.

– ¿Por qué?

– Siempre me ha interesado el marketing, me atrae todo este mundo de la compra y venta de las cosas y qué se hace para mejorar el negocio. También quiere decir que me gusta ir de compras. Y la gestión deportiva es que me apasiona el deporte, no solo el baloncesto, si no todos.

– ¿Ese amor por el deporte le viene desde niña?

– Se puede decir que sí. Mi padre fue jugador profesional de béisbol, jugó en los San Luis Cardinals.

– Pero usted es de Illinois. Y el equipo más famoso son los Chicago Cubs.

– Por eso en mi casa se armaba una gorda...Mi padre jugaba en los Cardinals y mi madre y toda su familia son de los Cubs, así que te puedes imaginar el lío que se montaba. En casa hemos visto sobre todo béisbol, aunque me gustan todos los deportes, fútbol americano también.

– ¿Y fútbol, del que nosotros conocemos, los que ustedes llaman soccer?

– Me gusta, me gusta, aunque no lo entiendo mucho. Prometo que a final de año me aprenderé reglas y todo. Por cierto, lo que no había visto nunca es balonmano y tenemos en la ciudad un buen equipo (por el Bera Bera). Me ha gustado mucho porque es un deporte que apenas se practica en Estados Unidos.

– ¿Sus referentes?

– Siempre me han gustado Kyrie Irving y Russell Westbrook, he crecido viéndoles jugar a ellos. Pero si ahora te tengo que decir uno, me quedo con Luka Doncic.

– Siga.

– Es una locura de jugador. Una cosa que me alucina es que a veces parece que va lento... pero realmente no va lento porque tíos más rápidos no le pueden parar. Me encanta el ritmo de juego que tiene, cómo de la nada saca un tiro, después penetra... Obviamente salvando las distancias, me gustaría hacer algo parecido, algunas veces lo he sentido, que bajar algo la velocidad de acción te hace ser más precisa.

– O sea, ¿es usted la Doncic del IDK?

– No, no, eso son palabras mayores. Siento que puedo tener ese mismo patrón de juego de tener un ritmo no muy alto pero que pueda superar al contrario.

– ¿Es cierto que el cambio de vida entre EE UU y Europa es muy grande?

– Sí, realmente lo es. Fue muy complicado para mí adaptarme al principio a la vida en Europa, además llegué a Alemania con la temporada empezada. Siento que en Europa las cosas se hacen más relajadamente y eso fue muy difícil de entenderlo al principio. Ahora disfruto de este tipo de vida, me siento muy cómoda y soy feliz.

– Y llega con 25 años a Donostia.

– Sí, a una ciudad increíble. Vivir en Herna (Alemania) no era lo mejor, aunque la gente de allí se portó siempre muy bien. Pero ahora... está ciudad es magnífica. Todo está cerca, puedes ir a la playa y el ambiente que tenemos en el equipo ayuda a disfrutar aún más de la ciudad.

– Por la comida ni le pregunto...

– No hace falta porque toda es espectacular.

– Usted viene de ser la MVP contra el Estepona.El MVP de la comida es...

– El risotto del Borda Berri.

– ¿Hasta dónde puede llegar el IDK este año?

– Tengo muy altas expectativas para mí y para mis compañeras. Como grupo creo que tenemos mucho potencial y creo que podemos ser un buen equipo.

– ¿Ayuda que el ambiente sea bueno?

– No cabe duda.El ambiente dentro y fuera de la pista es extraordinario. Quizá la gente puede pensar que las chicas de aquí o que más tiempo llevan, tienen la voz cantante pero no es así. Todas tenemos nuestra cuota de opinión y liderazgo.

– Le habrán hablado del año pasado...

– Sí. La gente dice sobre esta temporada que es un cambio completo. No puedo hablar del año pasado porque no estuve, pero creo que el ambiente del equipo y todo lo demás es diferente.

– Viene de hacer un partidazo.

– Esa es la Paige que quiero que veáis todos. Me salieron bien las cosas y espero que haya muchos partidos de esos. Fue el clásico día donde todo fluye. Todas mis compañeras estuvieron muy bien.

– ¿Cómo se siente mejor? Tirando, generando con balón, penetrando...

– De cualquier forma.Si hay que tirar un triple, lo voy a lanzar. Pero si el juego debe variar hacia otro lado, me siendo también cómoda. En el baloncesto debes dominar varias facetas y en eso estoy.

– ¿Puede el IDK estar de mitad de tabla hacia arriba?

– Esa es la intención que tenemos.Yo creo que aunque somos jóvenes es una plantilla con gran potencial. Debemos ir poco a poco pero soy optimista.

– No le he preguntado por Azu...

– Es genial. Tuve una experiencia difícil con un entrenador en Alemania y perdí mucha confianza en mi juego y creo que venir aquí me hizo darme cuenta de que Azu me hizo que volviera a tener esa confianza en mí.Es fácil jugar para ella.

– Domingo, se enfrentan al Perfumerías Avenida.

– Un rival muy duro pero por qué no vamos a poder ganar. Tengo confianza en mis compañeras.