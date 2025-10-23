Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Robinson juega con una pelota de pilates en el centro Ammma, a donde acude el IDK para poner a puntosu condición física. Arizmendi

«Mi padre fue jugador profesional de béisbol y siempre he vivido cerca del deporte»

Enamorada de Donostia, augura una buena temporada parael equipo de Ibaeta, enel que no le importa ser su referente anotador

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:07

us 19 puntos, con solo dos fallos, fueron lo que más se comentó mientras el público salía por las escaleras del Gasca tras la victoria ... del sábado ante Estepona. Le gusta tanto o más el juego de Luka Doncic, como el risotto del Borda Berri, y confía en que «este equipo tiene mucho potencial». No cabe duda que Paige Robinson mira más hacia arriba que hacia abajo. Donostia es su quinta residencia. Una historia que comenzó 25 años atrás muy lejos de aquí.

