Gipuzkoa Basket Pablo Laso se acuerda de 'Bully': «Me hablaron de un chico joven que me ayudaría en todo» Pablo Laso, durante su etapa en el GBC. / Lusa El ahora entrenador del Real Madrid y extécnico del GBC ha tenido un cariñoso gesto con el que hasta este lunes era el entrenador ayudante y secretario técnico del club donostiarra K.L. Martes, 18 junio 2019, 14:33

Este lunes por la tarde se supo que Javier 'Bully' Oyónno seguiría la próxima temporada en el Gipuzkoa Basket tras doce años de aventura en el club donostiarra. Las reacciones no han tardado en llegar. Han sido muchos los aficionados que han criticado la decisión del GBC, y ya no solo por no seguir contando con el hasta ahora entrenador ayudante y secretario técnico, sino por las formas.

'Bully', en su etapa en el GBC, anima al equipo. / U. Murillo

El conjunto guipuzcoano, menos de un mes después de consumar su descenso a LEB Oro, anunció mediante un escueto comunicado (similar al que envió con el anuncio del adiós de Sergio Valdeolmillos) que habían tomado la decisión de que 'Bully' no siguiera; ni un solo mensaje en redes sociales ni en su página web oficial. Hombres que han coincidido con él, como Dani Pérez o Gaizka Maiza, por ejemplo, no han dudado a la hora de mostrar su malestar por la decisión. E incluso Pablo Laso se ha pronunciado para mostrar su cariño al donostiarra.

«No entiendo nada... Un tío que se ha dejado la piel por el club, que siempre está dispuesto a ayudar a cualquiera. Se va por la puerta de atrás. Muy fan de 'Bully'», ha dicho Maiza en Twitter. «Se suele decir que nadie es imprescindible, pero en este caso puedo asegurar que 'Bully' lo es para el Gipuzkoa Basket. Sin duda, el club pierde. Gracias por estos dos años», ha apuntado Dani Pérez. «Te conozco desde que fui tu entrenador. Hemos pasado muchas cosas juntos. El basket es tu vida. Ánimo, 'Bully', volverás a disfrutar de lo que te gusta», ha señalado el técnico Lorenzo Encinas.

Pero estos no han sido los mensajes más significativos. El más sonado ha sido el de Pablo Laso. El ahora entrenador del Real Madrid se ha acordado de 'Bully', un hombre que llegó como voluntario al GBC, poco despues de poner el 2-0 en el marcador de la final de la ACB ante el Barça. «Hace unos 12 años llegué al Gipuzkoa Basket y me hablaron de un chico joven que me ayudaría en todo. ¡¡¡¡En todo!!!! Ha pasado el tiempo, y ese 'chico'... ES UN SEÑOR», ha apuntado Laso en su cuenta de Twitter.