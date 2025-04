Odriozola: «Estamos bien mentalmente y eso nos puede ayudar»

Mikel Odriozola tiene claro que «hasta la última jornada» el equipo va a pelear por meterse en los playoff y que tiene «tres partidos (Burgos, ... Obradoiro y Ourense) muy difíciles», por delante. El primero es el domingo (12.30 horas) en el Amenabar Arena ante «el mejor equipo de la competición», ha comentado el entrenador del GBC. Odriozola es consciente de que en el último mes y medio «el equipo tiene otra cara», ha alabado el momento de Manex Ansorregi y sabe que será difícil derrotar a Burgos pero que sería «una victoria de prestigio».

Felicitación a Burgos y Bilbao. «Quería felicitar a San Pablo Burgos por el ascenso. Creo que han hecho una temporada increíble. Perder dos partidos en la Liga tal y como está, y han perdido de uno y de dos puntos. Ha hecho un temporadón con todas las letras. Me alegro mucho por Bruno Savignani (entrenador), porque siempre nos ha tratado muy bien. Creo que ha estado haciendo un trabajo espectacular estos dos años. Nos alegramos mucho por Jorge también, que estuvo aquí de ayudante. Y como club felicitar también a Dani (Díez), que ha jugado en el club, y creo que se lo han merecido. Han sido mejor que el resto, y hay poco más que decir. Y felicitar también a Bilbao Basket, por el título de competición europea. Hay muy buena gente ahí en el staff con Jaume (Ponsarnau), Sergio García que es de aquí, Javi Salgado que ha jugado aquí cuatro años, Ibon, Cristian, Rafa Pueyo, toda esta gente siempre nos han tratado con muchísimo cariño, y nos alegramos mucho por ellos nosotros personalmente.

Influencia de que Burgos no se juegue nada el domingo. «No quiero pensar mucho, porque no voy a saber si no hubieran ganado, cómo hubieran venido, no lo sé. Sé que están en celebración, como es normal, como estaríamos nosotros. Ellos tienen a mano a hacer el récord de la liga. Creo que son cuatro derrotas, entonces van a intentar en los tres partidos que quedan, llevarse ese récord y poner el nombre de San Pablo Burgos en ese récord, porque lo tienen en la mano. Evidentemente va a ser un partido diferente a nivel mental de lo que han sido todos estos, pero es que está ahora mirando y tiene una plantilla que está a un nivel muy alto y nos va a exigir mucho. Vengan como vengan. Vamos a ver si somos capaces de sacar este partido en casa. Llevamos una buena racha en casa, vamos a tener que hacer las cosas mucho mejor que en Castellón, mejor que contra Oviedo, pero lo vamos a pelear y vamos a intentar sacar el partido».

Burgos es, sobre todo, solidez. «Han hecho un equipo muy sólido. Creo que tienen mucho mérito el staff, porque tienen muchos jugadores que hacen muchas cosas. Pongo un ejemplo, con cinco jugadores en pista, cada jugador tiene un 20% de balón. Y tienen jugadores con usos importantes. Para que os hagáis una idea, Álex Barcello el año pasado tenía un 28-29%, porque al final el que maneja el balón tiene más que alguien como Manex, por ejemplo. Y estos tienen a gente que ha sido muy importante, con usos muy equilibrados. La responsabilidad de cada uno está muy repartida. Y teniendo eso que tantos jugadores con tantos niveles estén involucrados, eso tiene un mérito increíble. El otro día Corbalán hace un partido brutal, pero es que otro día sale Gundmunsson, otro día sale Cremo, otro día sale Lapornik. Un día te hace daño Fischer, el otro día te hace daño Goloman. Está Dani Diez ahí todo el rato, Stumbris les da pelea. No sé, es que al final tienen tantas herramientas y tiene tanto mérito lo que han hecho que es muy difícil para el resto de rivales compensar eso».

¿Cuántas cosas hay que hacer bien para ganar? «Tenemos que intentar ser sólidos, porque ellos tienen muchísima solidez. Entonces, todo lo que controlemos es el rebote, el ritmo de partido, no debemos que hagan canastas fáciles. Controlar también un poco las faltas que hacemos, pues nos pueden acercar a competirles y intentar sacar la victoria. Sin solidez estos partidos, o tienes una lucidez tremenda, un acierto muy grande, o es muy difícil. Pero bueno, lo queremos intentar y nos vemos con confianza y creo que estamos en un buen momento mentalmente para intentar abordar este tipo de partido».

Cada vez más acierto. «Hace unas jornadas he mirado un poco los datos, eso que nos gustan a los entrenadores. El net rating es la diferencia entre el ofensivo y el defensivo, son puntuaciones que se establecen a nivel estadístico y en las últimas jornadas ahora lo tendría que volver a mirar. Los mejores equipos eran Burgos y Obradoiro, con mucha diferencia, pero los siguientes éramos Alicante y nosotros. Creo que eso significa mucho, que ha cambiado la dinámica, también en el calendario ha ayudado a todo eso, pero hay muchos factores, sí que nos ha cambiado la realidad. El partido de Castellón el otro día fue malo, por lo menos a nivel de pelea estuvimos bien, no es un tema de intensidad, a nivel de acierto estuvimos muy mal, creo que llegamos a muchas situaciones fáciles, pero estábamos muy blanditos. Tenemos que dar otra imagen. Ahora lo importante es intentar ganar, y si hay que ganar como en Castellón el otro día, pues hay que ganar como en Castellón, lo que pasa es que para ganar a Burgos no creo que nos valga solo con lo que hicimos el otro día en Castellón».

El momento de Ansorregi. «Los 4 partidos de este mes, que lo estuve mirando ayer, está alrededor de 12 puntos, 8 rebotes, casi 20 de valoración. Me alegro mucho por él, porque es un tema mental, y creo que él ha entendido lo que ha hecho, y luego cosas que coinciden. Lo más importante es el cambio mental que ha hecho, no son tanto los números. Ver cómo es él, ver que es humilde, que va a trabajar. Para mí es un perfil de jugador importante, porque al final, ¿Cuántos balones le damos a Manex para que juegue un uno para uno, para que juegue un bloqueo directo? y aún y todo es capaz de ir a 7 rebotes ofensivos, como el otro día. Es capaz de correrte el contraataque, es capaz de defender al uno, al dos, al tres, al cuatro, si hace falta alguna vez al cinco. Pero es un trabajo mental que hay que entender, y para mí es muy difícil. El otro día viste el partido de Juancho (Hernangómez) , que terminó con 20 puntos y 16 rebotes y solo dio 12 botes para hacer eso. Pues Manex es ese perfil de jugador, que no necesita el balón, pero hacen trabajos extraordinarios. Y es muy difícil entender para los jugadores que hay gente que tiene que hacer eso. Y lo que está haciendo Manex es excepcional».

Plantilla más larga. «Lo decía el otro día, va a haber gente que juega menos de lo que se merece, esto es así. Tengo suerte de tener el tipo de jugadores que tengo y la mentalidad que tienen y que están dispuestos a ayudar. Me gustaría dar a todo el mundo lo que se merece, pero no puede ser así. Es nuestro trabajo y yo entiendo que incluso alguno se enfade, pero dentro de ese enfado están todos dispuestos a ayudar al club, a ayudar al equipo y ganar, no tengo ninguna queja. Motos está teniendo un rol muy diferente al del año pasado y ahora nos está ayudando mucho defensivamente, Ander Martínez desde el partido Fuenlabrada, está un poco renqueante de cosas, bueno, cada uno tiene una realidad. Es verdad que Daishon Smith nos ha dado mucha más herramienta en ataque y sobre todo mucha más densidad y nos abre un poco para el resto. Entonces, bueno, si os acordáis, pues habíamos fichado a Lucas también para tener un juego interior un poquito más estable, pero con su lesión nos hemos tenido que adaptar y nos pasa, pues eso, que hemos movido a Manex al '4', a Josip al '5' y esto se trata de adaptarse. Al final esto es así, tienes que espabilar y lo que está claro es que nos ha cambiado la dinámica y sobre todo nos ha cambiado la dinámica mentalmente».

Cuentas para el playoff. «Las cuentas las tengo, pero no tienen sentido ahora. Queremos intentar sacar el partido de Burgos en casa y ya está porque lo he dicho varias veces y sobre todo en estas dobles jornadas las cuentas cambian mucho, entonces hay que ver los resultados y creo que vamos a estar en condiciones de que las cuentas sean para el último partido de una forma u otra. Dentro del equipo no vamos a hablar de las cuentas, nosotros vamos a hablar de que ahora mismo, por suerte, estamos salvados ya matemáticamente, y vamos a llegar a los últimos tres partidos sin tener que sufrir entonces ahora se nos abre una puerta que evidentemente lo que queremos es entrar en playoff pero sabiendo que es difícil porque tenemos varios averajes perdidos que nos condicionan un poquito. Vamos a intentar ganar cada uno de los que quede sabiendo que Burgos es muy difícil que Obradoiro es muy difícil y que Orense el último partido en casa, si nos jugamos los dos algo va a ser muy difícil también».

Partido para no perderse. «El tema mental te ayuda para abordar este tipo de partidos y nosotros queremos intentar sacarlo y más con nuestro público. Es un partido bonito, va a ser la oportunidad de ver a un equipo que ha ascendido a ACB, es una plantilla de mucho nivel, es el mejor partido seguramente o de los mejores que vamos a poder ver aquí en todo el año, entonces bueno creo que tenemos que ser conscientes de eso y conscientes de que tenemos una oportunidad para sacarlo. Entre todos tenemos que dar ese plus esta para intentar sacar esta victoria».