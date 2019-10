No están todos los que son

Cómo mola el Gasca. Un pequeño oasis comparándolo con la inmensidad que es Illunbe. Nada tiene que ver una cosa con la otra y el éxito debe estar en adecuarlo a su tiempo. A su categoría. Ya saben que por aquí somos de la opinión de que lo mejor sería hacer una media entre ambos lugares. Cuatro o cinco mil personas de aforo en una instalación del siglo XXI. Sencilla, sin alharacas. Un pabellón donde tengan cabida cuantos más deportes mejor y que en tiempos de bonanza congregue a miles de personas.

Es una delicia observar cómo se enciende el Gasca. Con qué poco el binomio equipo-grada cabalga a la vez. No se entiende de otra manera cómo el Gipuzkoa Basket ha sacado los dos partidos de casa. Ha tocado remontar, no ha jugado redondo y la entrega de Xabi Oroz ha contagiado a compañeros y seguidores para subir las dos victorias. El baloncesto está siendo justo con el azkoitiarra después de que el año pasado viviera un episodio lamentable con Valdeolmillos como protagonista. Sin embargo Oroz no va a ser el Cid todos los días y el Delteco deberá ganar los partidos antes del minuto 38 si sus miras son altas. Con el Gasca y la hinchada guipuzcoana como aliado, con los Omnes-Uni ya con pinturas de guerra, todo es más fácil.

Los dos primeros partidos han dejado magníficas entradas, pero el objetivo debe ser rozar todos los días los 2.000 espectadores. Que el Gasca se quede pequeño. Llenar los fondos. Pensar que igual el domingo que viene se deben poner gradas supletorias. Porque a los que les gusta y vibran con el baloncesto no son todos los que están en el Gasca. Son un puñado más y hay que pelear para que su plan del domingo sea ir al polideportivo.