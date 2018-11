Gipuzkoa Basket Valdeolmillos: «En ningún momento he sido irrespetuoso con Oroz» Sergio Valdeomillos, entrenador del Gipuzkoa Basket. / EFE Valdeolmillos zanja la polémica con el capitán del GBC. Sobre el Valencia destaca que «espera un equipo que nos quiera pasar por encima» BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 07:44

Se acabó el denominado 'caso Oroz'. Ayer, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Valencia Basket (20.30 horas), Sergio Valdeolmillos zanjó la polémica repitiendo varias veces que él nunca ha faltado el respeto al jugador. «No es que ni me ratifique ni no me ratifique. En ningún momento he faltado el respeto al jugador, en absoluto. Estamos hablando de un jugador de 22 años, que no tiene bagaje en la ACB y que está en proceso de formación». Incidió en que no quiere que haya más polémica porque «al que menos le favorece es al jugador».

Valdeolmillos transmitió que, en su opinión, «yo no lo he hecho para faltar el respeto en ningún momento ni creo que me haya metido con él. Llevo 26 años en este negocio. Los jugadores son los protagonistas y los trato con bastante respeto».

Admitió haber hablado con el propio Xabi Oroz y con su agente. Cuando Sanadze llegó al equipo le dijo que tuviese paciencia a pesar de que en esos momentos estuviese fuera de la rotación, y Valdeolmillos, que siempre ha defendido el buen trabajo que realiza el jugador en los entrenamientos, repitió que «el chaval tiene un día a día excelente no, lo siguiente. Ahora mismo ofrece un muy buen nivel defensivo y en ataque tiene una serie de carencias que estamos trabajándolas, pero en mi imaginación no está ir en contra de Xabi Oroz. Es una bellísima persona. No quiero hablar más del tema».

Sobre la no renovación de Duda Sanadze, el técnico explicó que ha sido un mero tema económico. «Yo estaba súper contento con él y me hubiera gustado que se quedara, pero es un problema económico».

En la Fonteta ante Valencia

Entre la polémica de Oroz, Sanadze y las ventanas FIBA, el partido ante Valencia Basket quedó en un segundo plano en la rueda de prensa. Valdeolmillos definió al equipo dirigido por Jaume Ponsarnau como uno que muestra distintas versiones en la Fonteta y lejos de ella. «Tienen un comportamiento totalmente diferente. Cuando juegan en casa tienen una defensa mucho más agresiva y la implicación de los jugadores es mucho mayor. Esto ya ocurría el año pasado, pero la diferencia esta temporada es aún mayor».

Están con cuatro victorias y cinco derrotas en Liga Endesa, fuera de los puestos de Copa. La pasada jornada sufrieron un correctivo severo por parte del Tenerife (100-66). El miércoles recuperaron algo de confianza tras ganar en Eurocup al Partizan en el Pionir, victoria que certificó el pase al top-16. En el viaje de vuelta, los taronjas perdieron ayer en Rumanía el avión que les llevaba a Fránkfurt por un doble control de pasaportes en la frontera con Serbia. La expedición vuela hoy a Valencia para llegar al mediodía.

Valencia Basket perdió ayer el vuelo en Rumanía por un control en la frontera con Serbia

Valdeolmillos espera un equipo «bastante agresivo y que va a tener ganas de pasarnos por encima. Va a ser muy importante estar metidos desde primera hora y sobre todo encontrar una línea de juego, algo que no conseguimos hacer en Madrid», declaró Valdeolmillos. Al igual que el domingo pasado, el pívot Mouhamed Barro seguirá siendo baja. Sufre una tendinopatia y aunque el tiempo que esté fuera de las pistas es de alrededor de un mes, el cuerpo técnico va a intentar que se recupere para el partido del Murcia el 8 de diciembre.

Sobre jugadores rivales, destacó la versatilidad de los hombres interiores. «Son de los pocos equipos de la liga que pueden jugar dentro y también tirar de tres».