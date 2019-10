Nicola llama a huir de confianzas pese a visitar al colista Marín

Marcelo Nicola quiere huir de triunfalismos ante la visita del Delteco GB mañana al Marín gallego, colista de la categoría y que no ha logrado ningún triunfo en las tres primeras jornadas. «Esa situación es solo una circunstancia. La liga está muy competida. Es un campo difícil. No hay que confiarse pese a que no haya ganado ningún partido, como tampoco puede fiarse un equipo que haya ganado los tres», dijo ayer el técnico argentino en su comparecencia.

Sobre las claves del choque, destacó que el pontevedrés es un rival recién ascendido, pero «juegan en un campo complicado y tienen jugadores con talento, muy físicos, y que juegan a nivel individual. No tenemos que dejarles coger confianza». Preguntado por posibles bajas, señaló que están todos bien, aunque no dejó del todo claro si Julen Olaizola podrá entrar en la rotación ya. «Está a puntito», se limitó a decir. Tras dos remontadas en casa, que Nicola valoró, «la clave es seguir mejorando. Hemos tenido momentos muy buenos y otros de dificultad. Hay que hacer que los buenos sean más largos», sentenció.