Gipuzkoa Basket Nick Ziesloft: «El tiro de tres puntos es mi especialidad» Nick Ziesloft, durante la presentación con el club donostiarra. Lunes, 18 febrero 2019, 13:35

Nick Ziesloft ha sido presentado como nuevo jugador del Delteco Gipuzkoa Basket este mediodía. Se trata de un escolta de 1,93 de estatura que destaca por su gran lanzamiento exterior.

Ha jugado hasta el pasado mes de enero en la segunda división italiana y esta será su primera experiencia en al ACB. Ziesloft no se pensó mucho el firmar por la escuadra donostiarra. «Siempre he querido jugar en la ACB. España es un buen sitio en términos de baloncesto. No sé si me quedaré mucho tiempo más allá de esta temporada. Desde pequeño he querido jugar al más alto nivel posible y mi sueño es poder jugar algún día en la NBA. Pero la ACB es una gran competición también».

El nuevo jugador del Delteco se define como un tirador. «El tiro de tres puntos es mi especialidad y anotar, pero mi objetivo es conseguir tantas victorias como sea posible. Vi el partido contra el Gran Canaria y me gustó mucho. Creo que puedo ayudar al equipo a conseguir más triunfos». Ziesloft viene de promediar en la Lega Due italiana un 38% en el tiro de tres puntos, anotando tres lanzamientos de media desde más allá del 6,75.

Se le ha cuestionado por la situación clasificatoria del equipo y las posibilidades de conseguir la permanencia a pesar de la diferencia que hay con los equipos que marcan la salvación. «He jugado lo suficiente para saber que las cosas y la dinámicas pueden cambiar. Sí, claro que es posible porque hay equipos que van hacia arriba y otros hacia abajo. Si vamos juntos en la misma dirección se puede conseguir la salvación». No cree además que vaya a jugar más presionado por la coyuntura del equipo guipuzcoano. «No es una presión extra. Creo que tenemos que jugar con libertad, sin presión, juntos como equipo y eso nos va a ayudar a conseguir victorias».

Nick Ziesloft debutará, si no hay sorpresa, el próximo sábado 2 de marzo en el partido que medirá al Delteco Gipuzkoa Basket con el Valencia Basket en Illunbe a partir de las cinco de la tarde.