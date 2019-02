Gipuzkoa Basket Un 'raza blanca tirador' llega al GBC Llega del Leonis Roma, jugó el curso pasado en Lituania donde metió 41 puntos y doce triples en un partido, y se formó en la Universidad de Indiana BEÑAT ARNAIZ Martes, 12 febrero 2019, 11:00

El Gipuzkoa Basket ha decidido mover ficha. El escolta estadounidense Nick Zeisloft, de 26 años, jugará en el Delteco hasta final de temporada. Tirador, de 1,93 metros de altura, llega del Leonis Roma de la segunda división italiana. El de Illinois se incorpora esta semana a San Sebastián para disputar los últimos catorce partidos de la Liga Endesa.

Tras ganar en la cancha del Herbalife Gran Canaria el domingo, el Delteco, último clasificado de la ACB, busca con la llegada de Zeisloft una doble reacción que le dé un impulso extra en la lucha por la permanencia. El norteamericano, un especialista desde el triple, se caracteriza por el tiro exterior de rápida ejecución y con acierto del 38,8% esta temporada, con tres dianas de ocho intentos por partido.

Cumplió los cuatro años de formación universitaria. Dos en la Universidad Estatal de Illinois entre 2012 y 2014 y otros dos en la de Indiana, la misma del 'hall of fame' Isiah Thomas y de los actuales jugadores de la NBA Eric Gordon y Victor Oladipo. En su etapa como 'Hoosier' promedió algo más de seis puntos por partido, con porcentajes desde el triple del 45 y el 42%. Su rol era claro: 'Raza blanca tirador', como se conoce popularmente en el mundo de la canasta a los grandes especialistas del triple.

Ficha Nombre: Nicks Zeisloft Nacimiento: La Grange, Illinois, Estados Unidos (18/12/1992). Formación: Universidad Estatal de Illinois (2012-2014) y Universidad de Indiana (2014-2016). Trayectoria: Pacers (2016), Fort Wayne Mad Ants (2016/17), Siauliai (2017/18), Leonis Roma (2018/19). Hitos: 41 puntos y 12 de 15 en triples en un partido en Lituania.

El arma principal de Zeisloft es el lanzamiento de tres. Es un perfil de jugador, salvando las distancias, parecido al alero del Baskonia Matt Janning, a la hora de moverse y tratar de intentar encontrar el espacio para tirar nada más recibir.

En 2016 se presentó al draft de la NBA y no fue escogido por ninguna franquicia. Posteriormente, firmó un contrato no garantizado con los Indiana Pacers y aunque debutó en un partido de pretemporada fue cortado y relegado a los Fort Wayne Mad Ants de la G-League. Jugó 47 partidos en los que anotó 7,4 puntos y metió casi dos triples por encuentro, con porcentajes cercanos al 40%.

En agosto de 2017 firmó por el Siauliai de la liga lituana en su primera experiencia lejos de Estados Unidos. Entre la LKL -la liga doméstica- y la Liga Báltica jugó 42 encuentros. Promedió 12 puntos y en triples, con un 40%, convirtió 117 tiros de 293 intentos. En un partido ante el Juventus de la liga lituana metió 41 puntos, en el que anotó 12 triples de 15 intentos.

De Lituania pasó a Italia. A principios de agosto firmó por el Leonis Roma de la Serie B, y antes de emprender su aventura romana, en unas declaraciones a la web de la Universidad de Indiana, declaró que «mi primer año jugando fuera de casa fue fantástico. He crecido como jugador y persona y he aprendido a anotar de otras maneras para ser un tirador eficiente. Me encanta ajustar mi juego al estilo europeo, aunque me ha costado adaptarme».

Con el Leonis Roma ha disputado diecisiete partidos. Sus promedios, en una liga menor, han ascendido considerablemente hasta los 13,6 puntos con tres triples anotados por partido de ocho intentos. El último partido que disputó con el club romano fue el 12 de enero.

Segundo fichaje del año

Valdeolmillos declaró en su última comparecencia que los fichajes que se realizan a mitad de temporada «sirven para equilibrar las virtudes y las deficiencias de cada equipo». El GBC, con esta llegada, busca ampliar su rotación exterior, añadir un hombre que abra el campo y, sobre todo, que anote desde fuera.

La incorporación de Zeisloft supone el segundo fichaje que hace el GBC esta temporada. El primero fue en octubre, cuando llegó Duda Sanadze, pero solo fue de temporero con contrato de un mes. El perfil que ha buscado el club guipuzcoano desde el principio ha sido claro: un escolta-alero con capacidad para tirar desde fuera y abrir el campo.

Sanadze, que Valdeolmillos quiso que renovase, cumplió con esas funciones. Nick Zeisloft, en este caso, tendrá un rol parecido. Un jugador secundario que deberá aprovechar los espacios y las oportunidades que generen los referentes del equipo. Con su 1,93 también puede jugar en el puesto de alero y combinar minutos con Nevels.

Oroz seguirá sin minutos, presumiblemente, y está por ver el nuevo papel que tendrá Corbacho. Aunque el balear tenga mejor tiro de larga distancia, Zeisloft tiene mayores capacidades físicas y puede ocupar esa función de especialista desde el triple. Como hasta ahora, el equipo deberá buscar recursos para encontrar al tirador en su posición ideal y que éste trabaje de la misma manera para ofrecerse al equipo.