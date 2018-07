Gipuzkoa Basket Nekane Arzallus, presidenta del GBC: «Que se vaya Norel supone una desilusión muy grande» Nekane Arzallus posa sonriente en el parque de Zubimuxu del barrio de El Antiguo. / J. M. LÓPEZ Se resiste a perder a la estrella holandesa pero considera que si el club se reinventa todos los años «este también habrá que hacerlo» RAÚL MELERO Domingo, 22 julio 2018, 08:52

La fortuna hace que una entrevista pactada desde hace varias semanas llegue en un momento idóneo. Tras días convulsos en cuanto a noticias, nadie mejor que la presidenta el Gipuzkoa Basket, Nekane Arzallus, para repasar la actualidad del club con temas candentes como los de Norel, Clark, Pardina o el fichaje de Alberto Corbacho. Arzallus no oculta que perder al gigante holandés significa «una gran decepción», pero que «el club está por encima de los jugadores y las personas».

- ¿Qué ha pasado estos últimos días con Norel?

- Henk tiene contrato con nosotros y nuestra intención es retenerle. A su vez tiene una cláusula por la que puede ser libre antes del 30 de este mes.

- Los compañeros de El Progreso de Lugo le han fotografiado en un supermercado de allí.

- Su agente suele organizar varias jornadas de entrenamientos allí en Lugo con jugadores de su agencia. Teníamos conocimiento desde mitad de la temporada que iba a ir allí a entrenamientos de perfeccionamiento.

- Norel hace una semana en este periódico desveló que «lo normal es que siga en el GBC». ¿A ustedes les trasladó lo mismo?

- Es lo último que sabemos de él.

- Pero su entorno parece transmitir que va a fichar por el Breogán.

- Sería una decepción muy grande.

- Clark se marcha al Fuenlabrada.

- Nosotros queríamos que siguiera y le hicimos una oferta hace una semana. No hemos recibido ninguna respuesta.

- ¿Oferta superior?

- Sí. Es mayor que lo que percibía el año pasado. Consideramos que Clark hizo una gran temporada, que junto con Norel fue uno de los jugadores importantes, y por eso le hicimos una oferta al alza.

- ¿Cree que esto puede afectar a la imagen y a la línea de flotación del club?

- El club está por encima de todo esto. Somos un club que está acostumbrado todos los veranos a andar en estas situaciones, sabemos navegar en ellas y si deciden ellos no seguir en el club, aunque tienen ofertas para quedarse, eso ya es una decisión suya. Pero nosotros seguiremos a lo nuestro y vendrán jugadores, como hicieron ellos en su día. Contábamos con ellos y el que no estuviesen supondría un cambio total para todo lo que teníamos pensado para el año que viene en cuanto a fichajes.

- Y como guinda, ¿le han comunicado a Joan Pardina que no cuentan con él?

- No es del todo exacto. Joan es un jugador al que queremos mucho y lo que le hemos planteado es que la próxima temporada no va a contar con muchos minutos. Por ello le hemos dicho que puede buscar sitio en algún otro equipo, porque en el GBC lo va a tener difícil.

- Pero tiene contrato en vigor.

- Sí. No por ello quiere decir que no esté con nosotros la próxima temporada. Por la confección de plantilla puede que vaya a contar con pocos minutos y le hemos trasladado que quizá buscar otro equipo puede ser una buena solución porque no le podemos garantizar los minutos adecuados para su desarrollo como jugador. Tampoco sería de descartar que el 20 de agosto esté entrenando con nosotros.

- ¿Habrá alguna sorpresa más de alguno de los jugadores que tienen contrato?

- No. En principio todos se quedarán aquí.

- En el otro lado de la balanza está el fichaje de Alberto Corbacho. ¿Satisfechos?

- Sí, la verdad es que es un jugador que estoy encantada de que venga a nuestro club porque lo hemos sufrido mucho enfrente y lo prefiero tener con la camiseta del GBC (Ríe). Aprovecho para darle la bienvenida y yo creo que es un fichaje que a la gente le va a encantar y, por supuesto, nosotros también estamos muy satisfechos.

- Pocos especialistas en el triple como él hay en la Liga.

- Sí. La imagen con la que se le asocia a Alberto es siempre armando el brazo desde la línea de tres ¿no? Hemos tenido grandes tiradores en el GBC como Baron o Taquan Dean, por ejemplo, y Alberto está a la altura de ellos. Nos va a dar muchas satisfacciones.

- ¿Tienen avanzado algún nombre más?

- En estas fechas siempre se va estrechando el cerco sobre alguien. Tenemos un abanico grande de jugadores y según los movimientos que haya, veremos por dónde nos moveremos. Obviamente lo que pueda pasar con Norel y Clark también puede hacer que se acometan unos fichajes o de desechen otros.

- ¿Por qué se decidieron a fichar a Sergio Valdeolmillos?

- Nos gustó lo que nos transmitió en la reunión que mantuvimos con él en cuanto a sus conocimientos, calidad humana y ganas de trabajar. Además de su conocimiento del mercado o la experiencia que ha podido coger este año pasado en el Baskonia. Pensamos que es el entrenador ideal para nosotros.

- ¿Se postularon muchos candidatos al banquillo?

- Una vez que Porfi nos dijo que no seguía, el teléfono no paró de sonar durante semanas con ofrecimientos de muchos entrenadores. Al final hemos acertado con Sergio.

- Ya que lo menciona, ¿por qué Porfirio Fisac se va con contrato en vigor?

- Lo que él dijo en su despedida. Es un desgaste de dos años y medio. Somos un club pequeño donde hay que hacer muchas cosas y quizá él quería salir a otro sitio y hacer cosas diferentes.

- Valdeolmillos dijo en su presentación que él empieza a construir el equipo desde atrás. ¿Veremos en Illunbe un baloncesto muy diferente?

- No lo sé. Puede ser que él quiera hacerse más fuerte en defensa y que a partir de ahí construya hacia el ataque. Al público le gusta pasárselo bien y ganar. Estoy segura de que si ganamos partidos, eso enganchará a la gente y veremos las gradas de Illunbe con un buen aspecto.

- Ha habido cuatro ascensos en las últimas dos temporadas. ¿Se iguala la cosa por la parte baja de la Liga?

- Parece que sí. Hace dos años ascendimos nosotros y Burgos, y este Breogán y Manresa. Parece que somos más los que tenemos presupuestos más parejos y la cosa debería estar más igualada. Nunca se sabe.

- Manresa ha contratado a Toolson, Renfroe, Doellman y puede que a Pére Tomas. ¿Asusta?

- (Sonríe). No, por ahora no. La verdad es que te preguntas cómo con , en teoría, un presupuesto ajustado pueden fichar a jugadores de ese nivel. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. También seremos capaces de hacer un buen equipo.

- ¿Seguirá Delteco siendo el patrocinador principal del Gipuzkoa Basket?

- Sí. Es una gran noticia que sigamos un año más juntos en este camino. Además, al 90% hemos cerrado el acuerdo con todos los patrocinadores que había la pasada campaña y hemos sumado algunos más, así que se va viendo la recompensa al trabajo que estamos haciendo.

- ¿Va mejor la cosa en materia económica?

- Sí. Poco a poco, pero hemos de decir que vamos mejor. Limpiando paso a paso la deuda que teníamos y tratando de estabilizar al club.

- ¿Tienen aseguradas las ayudas institucionales?

- Sí. Las conversaciones con diputación y ayuntamiento son fluidas. Y además, este año, los derechos de televisión pueden incrementarse en torno a un 15% y podríamos llegar al medio millón de euros.

- ¿Cómo ha caído el nombramiento de Antonio Martín como presidente de la ACB?

- Muy bien. Hubo consenso entre todos los clubes, gracias a Dios, y nos parece una figura que, por su trayectoria, tiene grandes conocimientos y puede ser un buen presidente.