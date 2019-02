Gipuzkoa Basket Nekane Arzallus se despide mediante una carta Nekane Arzallus. / Arizmendi La ya expresidenta del Gipuzkoa Basket asegura haberse «esforzado por abrir el club a la sociedad guipuzcoana» IKER MENDIA Jueves, 21 febrero 2019, 20:31

Carta íntegra de Nekane Arzallus:

«Han transcurrido cuatro años desde que me sumé a la aventura del Gipuzkoa Basket. Desde que, como presidenta, asumí con ilusión y responsabilidad un reto que me ha permitido vivir momentos inolvidables y, sobre todo, aprender y crecer como persona y como directiva.

Cumplir la totalidad de los objetivos planteados no resulta posible, todos los sabemos. Sin embargo, a los dirigentes se nos debe aplicar la máxima exigencia, para que pongamos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo en la consecución de esas metas. Es lo que he tratado de hacer durante estos cuatro años, en los que ha habido momentos extraordinarios, pero también días duros, y en todas las circunstancias mi prioridad ha sido no tomar ninguna decisión que no fuera beneficiosa y justa para el Gipuzkoa Basket. Pretender que todas esas decisiones han sido acertadas sería faltar a la verdad, porque nadie es infalible, y admitirlo es, fundamentalmente, una muestra de respeto a una entidad que está por encima de quienes ocasionalmente tenemos el honor de representarla.

En el período en el que me ha correspondido hacerlo, me he esforzado por abrir el club a la sociedad guipuzcoana, por poner nuestra capacidad de visibilización al servicio de campañas que hemos desarrollado como club o en colaboración con otras entidades, por defender dentro y fuera del campo los valores en los que creemos y deseamos transmitir…

Lo he hecho con la conciencia de ser un miembro más de la familia del GBC, de sumar mi aportación a las aportaciones de todos sus componentes: las y los magníficos profesionales que son el principal activo del club; las voluntarias y voluntarios, cuya generosidad convierte cada domingo en un milagro; una afición de la que siempre he presumido, y que siempre está con el equipo, tanto en los buenos como en los malos momentos; los miembros del consejo de administración con quienes he compartido trabajo, preocupaciones e ilusiones… A todos les agradezco, además de su apoyo y del enorme esfuerzo que realizan, que me hayan permitido formar parte durante cuatro años inolvidables de ese esfuerzo compartido.

Mi agradecimiento se extiende a las instituciones que nos han ayudado a alcanzar la estabilidad que necesitamos para crecer como club y a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras que han creído y creen en el proyecto. Vuestro apoyo va mucho más allá del respaldo económico. Tampoco puedo olvidar a tantos integrantes de clubes, entidades y organizaciones con los que he coincidido y trabajado, ni a los medios de comunicación y a los profesionales del periodismo que también forman parte de esta familia a la que seguiré apoyando, y de la que que seguiré siendo miembro. A todos os doy las gracias, porque todos me habéis hecho sentir vuestra confianza y vuestro cariño, y de todos he aprendido.

Se que continuaréis prestando al equipo y al club, en adelante bajo la dirección de Nacho, el apoyo que, personalmente, nunca he dejado de sentIr. Porque lo importante es el proyecto y no las personas que, en momento dado, hemos tenido el honor de representarlo».